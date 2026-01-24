Делегации Украины и РФ в ОАЭ провели прямые двусторонние переговоры без участия США, — Axios

Во время встречи в Абу-Даби делегации Украины и РФ провели не только трехсторонние с участием США, но и прямые переговоры между собой за закрытыми дверями. Результаты консультаций и договоренностей остаются неизвестными.

Переговоры между сторонами начались в пятницу при посредничестве ОАЭ между тремя делегациями, а затем представители Киева и Москвы провели прямые переговоры. Об этом сообщает Axios.

"По словам украинских чиновников, переговоры начались в пятницу и продолжались в субботу. Американские посредники провели совместную встречу с российской и украинской делегациями, а также состоялись прямые переговоры между представителями Украины и России без участия США", — говорится в тексте.

Автор материала Барак Равид добавляет, что переговорные группы трех стран встретились с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бин Заидом. Ранее лидер этой страны уже выступал посредником между Украиной и Россией в вопросах обмена военнопленными.

"Обсуждения в пятницу и субботу проходили в конструктивной и позитивной атмосфере и включали прямой диалог между российскими и украинскими представителями относительно нерешенных элементов предложенной США мирной рамки, а также меры по укреплению доверия, направленные на продвижение к всеобъемлющему соглашению", — заявил представитель правительства ОАЭ.

СМИ со ссылкой украинских чиновников пишет, что следующий раунд переговоров может состояться в Абу-Даби уже на следующей неделе. Однако точная дата встречи остается пока неопределенной, однако президент Зеленский подтвердил намерения Киева провести новую встречу в ОАЭ.

Ранее Фокус рассказывал о переговорах между Украиной и РФ в ОАЭ. Журналист Барак Равид указывает, что трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными".

Впоследствии стало известно о заявлении президента Украины относительно результатов встречи в Абу-Даби. Глава государства добавил, что главным вопросом обсуждений были "параметры завершения войны".