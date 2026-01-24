Делегації України та РФ в ОАЕ провели прямі двосторонні перемовини без участі США, — Axios

Під час зустрічі в Абу-Дабі делегації України та РФ проведели не тільки тристоронні за участі США, але й прямі перемовини між собою за зачиненими дверима. Результати консультацій і домовленостей залишаються невідомими.

Перемовини між сторонами розпочалися в п'ятницю за посередництва ОАЕ між трьома делегаціями, а потім представники Києва та Москви провели прямі перемовини. Про це повідомляє Axios.

"За словами українських посадовців, переговори розпочалися в п’ятницю та тривали в суботу. Американські посередники провели спільну зустріч із російською та українською делегаціями, а також відбулися прямі переговори між представниками України та Росії без участі США", — йдеться в тексті.

Автор матеріалу Барак Равід додає, що переговорні групи трьох країн зустрілися з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Шейхом Мухаммедом бін Заїдом. Раніше лідер цієї країни вже виступав посередником між Україною та Росією у питаннях обміну військовополоненими.

"Обговорення в п’ятницю та суботу відбувалися в конструктивній і позитивній атмосфері та включали прямий діалог між російськими й українськими представниками щодо невирішених елементів запропонованої США мирної рамки, а також заходи зі зміцнення довіри, спрямовані на просування до всеосяжної угоди", — заявив представник уряду ОАЕ.

ЗМІ з посиланням українських посадовців пише, що наступний раунд переговорів може відбутися в Абу-Дабі вже наступного тижня. Однак точна дата зустрічі залишається поки невизначеною, однак президент Зеленський підтвердив наміри Києва провести нову зустріч в ОАЕ.

Раніше Фокус розповідав про переговори між Україною та РФ в ОАЕ. Журналіст Барак Равід вказує, що тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були "позитивними" та "конструктивними".

Згодом стало відомо про заяву президента України щодо результатів зустрічі в Абу-Дабі. Глава держави додав, що головним питанням обговорень були "параметри завершення війни".