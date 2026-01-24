Параметри припинення вогню: ЗМІ дізналися нові деталі тристоронніх перемовин у Абу-Дабі

Тристороння зустріч України, РФ і США в ОАЕ не призвели до значних змін у політичній частині домовленностей, повідомляють ЗМІ. Натомість більшого прогресу було досягнуто в других аспектах переговорів.

Російська сторона продовжує наполягати на тому, аби Україна вивела підрозділи ЗСУ з неокупованої частини Донецької області. У цьому питанні позиція Києва залишається незмінною — він виступає проти цього, повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

"Натомість більший прогрес досягнуто у військовому блоці", — пишуть представники ЗМІ.

Медіа вказує, що сторони обговорювали питання можливого розведення сил і механізмів моніторингу припинення бойових дій. Також делегації порушили питання про створення "центру контролю та координації режиму тиші".

Водночас учасники перемовин, як пише РБК-Україна, також визначили параметри щодо припинення вогню та що вважати його порушенням. Водночас більше деталей про предмет перемовин між сторонами не повідомляється.

Раніше Фокус писав про те, якою була реакція Зеленського на переговори в ОАЕ. Глава держави додав, що головним питанням обговорень були "параметри завершення війни".

Згодом ЗМІ оприлюднили інформацію, що делегації Києва та Москви провели прямі переговори без присутності делегації з США. Перемовини між сторонами розпочалися в п'ятницю за посередництва ОАЕ у кількох форматах.