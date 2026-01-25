После переговоров в Абу-Даби в США заговорили о возможной встрече Зеленского и Путина, — Axios

Переговоры в Абу-Даби между США, Украиной и Россией прошли хорошо и создают потенциальные условия для встречи президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным.

После переговоров 23-24 января между сторонами могут уже в ближайшее время состояться следующие встречи в Абу-Даби, и от того, как они пройдут, может зависеть то, встретятся ли вскоре Зеленский с Путиным. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американских чиновников.

Неназванные чиновники США назвали состоявшиеся переговоры "важным шагом" на пути к следующему этапу переговоров по урегулированию войны в Украине.

"Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского", — заявил по итогам встреч один из американских чиновников.

Этот чиновник выразил надежду, что в случае, если следующие переговоры в Абу-Даби пройдут успешно и принесут больше сдвигов, это может стать основой для встречи Зеленского с Путиным. Она может состояться в Киеве или Москве и стать знаковым событием, поскольку подобного не происходило уже на протяжении многих лет.

"Мы считаем, что эти встречи должны состояться перед встречей лидеров. Мы не думаем, что мы далеко от этого. Если мы продолжим двигаться текущим путем, мы дойдем до этого", — подчеркнул чиновник США.

Американский представитель также сообщил, что следующие переговоры сторон в Абу-Даби ожидаются уже 1 февраля.

Как прошли переговоры в Абу-Даби — последние новости

Издание Axios также писало, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходили в атмосфере взаимного уважения, как оценили их США. В конце встреч украинская и российская делегации даже сели за общий обеденный стол и выглядели "почти как друзья".

Агентство РБК-Украина сообщило, что переговоры США, Украины и РФ в ОАЭ не привели к существенному прорыву в политической части. Однако стороны смогли достичь прогресса по другим аспектам переговоров о мире.

Владимир Зеленский после переговоров в Абу-Даби рассказал, что главным аспектом встреч были "параметры завершения войны" в Украине.