Після переговорів в Абу-Дабі у США заговорили про можливу зустріч Зеленського і Путіна, — Axios

Переговори в Абу-Дабі між США, Україною та Росією пройшли добре й створюють потенційні умови для зустрічі президента Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним.

Після переговорів 23-24 січня між сторонами можуть вже найближчим часом відбутися наступні зустрічі в Абу-Дабі, й від того, як вони пройдуть, може залежати те, чи зустрінуться незабаром Зеленський з Путіним. Про це пише видання Axios з посиланням на американських чиновників.

Неназвані посадовці США назвали переговори, які відбулися, "важливим кроком" на шляху до наступного етапу переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

"Ми дуже близькі до зустрічі Путіна і Зеленського", — заявив за підсумками зустрічей один з американських посадовців.

Цей чиновник висловив сподівання, що у випадку, якщо наступні переговори в Абу-Дабі пройдуть успішно й принесуть більше зрушень, це може стати основою для зустрічі Зеленського з Путіним. Вона може відбутися у Києві чи Москві й стати знаковою подією, оскільки подібного не відбувалося вже упродовж років.

"Ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися перед зустріччю лідерів. Ми не думаємо, що ми далеко від цього. Якщо ми продовжимо рухатися поточним шляхом, ми дійдемо до цього", — наголосив посадовець США.

Американський представник також повідомив, що наступні переговори сторін в Абу-Дабі очікуються вже 1 лютого.

Як відбулися переговори в Абу-Дабі — останні новини

Видання Axios також писало, що тристоронні переговори в Абу-Дабі відбувалися в атмосфері взаємної поваги, як оцінили їх США. Наприкінці зустрічей українська та російська делегації навіть сіли за спільний обідній стіл й виглядали "майже як друзі".

Агентство РБК-Україна повідомило, що переговори США, України та РФ в ОАЕ не призвели до суттєвого прориву у політичній частині. Однак сторони змогли досягти прогресу щодо інших аспектів перемовин про мир.

Володимир Зеленський після переговорів в Абу-Дабі розповів, що головним аспектом зустрічей були "параметри завершення війни" в Україні.