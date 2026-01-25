Зустріч "перевершила очікування": на переговорах між РФ та Україною в Абу-Дабі виникла "несподівана хімія", — Sky News

Офіційні особи відзначили "несподівану хімію", що виникла на переговорах в Абу-Дабі між російською та українською сторонами. Атмосфера, в якій все минуло, "перевершила очікування".

Представник уряду ОАЕ позитивно оцінив переговори й натякнув на нову тристоронню зустріч, однак вже на вищому рівні. Про це повідомляє видання Sky News.

За його словами після переговорів, з'явилася можливість зустрічі лідерів трьох країн — США, України та Росії. Зустріч президента Володимира Зеленського, кремлівського глави Володимир Путіна і, ймовірно, американського лідера Дональда Трампа, вже здається "не надто віддаленою перспективою", оцінив посадовець.

Видання пише, що після завершення переговорів в Абу-Дабі у суботу спершу склалося враження, наче вони зайшли у глухий кут. Проте згодом чиновники, поінформовані про події за кулісами, поділилися, що "атмосфера між цими двома затятими ворогами перевершила очікування".

"Вона була описана як позитивна, а обидві сторони продемонстрували несподівану хімію під час пошуку рішень", — зазначила кореспондентка Sky News.

Під час брифінгу, що організував Білий дім, один з американських чиновників зауважив, що, попри нічну атаку, між сторонами "існувала повага". Інші американські посадовці вважають, що незабаром світ може побачити зустріч делегацій у Росії або ж навіть поїздку до Києва.

Однак, як пише видання, переговори, що оцінили схвально, не завадили росіянам здійснити у ніч на 24 січня масовану атаку на українські міста Київ та Харків. Військовий аналітик та професор Майкл Кларк заявив, що удари були сплановані росіянами так, щоб вплинути на переговори. Вони у такий спосіб намагалися переконати Білий дім у тому, що російську армію нібито неможливо зупинити.

Нагадаємо, видання Axios після закінчення переговорів в Абу-Дабі повідомило, що у США заговорили про можливу швидку зустріч Зеленського та Путіна.

Також джерела Axios розповіли, що тристоронні переговори в Абу-Дабі минули в атмосфері взаємної поваги: у фіналі Росія та Україна навіть разом сіли за обідній стіл.