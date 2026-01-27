"Відбуваються хороші речі": Трамп позитивно оцінив російсько-українські переговори (відео)

Президент США заявив журналістам, що в зусиллях із припинення російського вторгнення в Україну відбуваються "дуже хороші речі".

"Ми спостерігаємо дуже позитивні зміни у відносинах між Україною і Росією. Дуже хороші речі відбуваються у відносинах між Україною і Росією", — заявив Трамп журналістам, залишаючи Вашингтон і прямуючи до Айови, пише Sky News.

Трамп прокоментував переговори в Абу-Дабі

Трамп неодноразово обіцяв покласти край війні в Україні, але війна з Росією триває досі.

Переговори між Росією та Україною за посередництва США в Абу-Дабі завершилися у вихідні без проривів, хоча президент України Володимир Зеленський заявив, що новий раунд переговорів може відбутися вже цього тижня.

Нагадаємо, в Об'єднаних Арабських Еміратах відбулася перша за довгий час дводенна тристороння тристороння зустріч між представниками України, Сполучених Штатів і Росії. Уперше за роки широкомасштабної війни сторони сіли за один стіл, щоб обговорити параметри остаточного припинення війни та можливу логіку мирного процесу.

Відео дня

Фокус з'ясовував, що насправді показали ці зустрічі в Абу-Дабі і чому за стриманим оптимізмом ховається більше ризиків, ніж відповідей.