Путін обіцяє Зеленському безпеку, якщо делегація приїде до Москви (відео)

Очільник РФ Путін заявив про готовність «гарантувати безпеку» представникам України, якщо вони приїдуть на переговори до російської столиці.

Москва готова дати українській стороні гарантії безпеки, сказав Володимир Пуітн під час пресконференції із журналістами. За його словами, організацію зустрічі на найвищому рівні нібито лобіює саме Україна, тому РФ є готовою дати відповідні "безпекові гарантії".

Також очільник держави-агресора заявив, що Росія вважатиме законними цілями іноземні війська на території України. Мовляв, якщо Москва та Київ домовляться про "довгостроковий мир", то розміщення іноземного контингенту на території України взагалі не знадобиться.

Ще Путін наполягав на тому, що Україна не може вступати до НАТО, ігноруючи інтереси Росії. "Безпека однієї країни не може бути забезпечена за кошт іншої", — говорив Путін, і водночас посилався на певне "загальне правило, яке записане у європейських документах".

Раніше прессекретар кремлівського ватажка Пєсков на брифінгу з журналістами заявляв, що Зеленського запросили до Москви, щоб "поговорити, а не капітулювати ". Ще Пєсков посилався на самого Путіна — мовляв, той вважає, що " світло в кінці тунелю є".

А президент США Дональд Трамп збирається поговорити з Путіним найближчим часом. Про це Трамп повідомив після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, що відбулася 4 вересня.