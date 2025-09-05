Зеленського запросили до Москви, щоб "поговорити, а не капітулювати", — Пєсков

Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна, заявив про це на брифінгу з журналістами, не забувши зазначити, що російський президент "дуже вдячний" Дональду Трампу за його мирні зусилля, але нової розмови поки що не планується.

Related video

Дмитро Пєсков повідомив, що це була ідея Путіна запросити українського президента на переговори до Москви. "Це була його пропозиція, і ми бачимо, що вона була відкинута Зеленським особисто через його главу МЗС", — сказав прес-секретар Кремля, виступаючи на майданчику Східного економічного форуму (ВЕФ) у Владивостоці. Фокус зібрав усе, що відомо про заяви Путіна про мирні переговори після візиту до Пекіна.

Запрошення Володимира Зеленського до Москви і перебіг мирних переговорів

Президент РФ Володимир Путін запросив президента України Володимира Зеленського до Москви не для того, щоб той капітулював, а для того, щоб відбулася розмова, повідомив Пєсков.

"Він був запрошений до Москви, щоб поговорити, а не капітулювати", — сказав Пєсков. Відповідаючи на запитання, чому було обрано саме Москву, представник Кремля підкреслив, що "це була пропозиція Путіна".

Пєсков заявив, що врегулювання українського конфлікту просувається, але говорити про терміни його завершення поки зарано: "Путін сказав, що світло в кінці тунелю є".

І повторив сентенцію про те, що Росія готова домагатися своїх цілей щодо України мирним шляхом, але за відсутності такої можливості вона продовжуватиме так зване "СВО".

І, за словами Пєскова, в тому, що мирні переговори затягуються, винні європейські союзники України.

Союзники України на зустрічі в Білому домі Фото: The White House

"Європейці заважають врегулюванню в Україні. Вони не сприяють", — сказав представник Кремля і поскаржився, що Москва нібито неодноразово висловлювала готовність до переговорів і пошуку компромісів, однак "стикається з нерозумінням і небажанням європейських лідерів іти на діалог".

При цьому продовження переговорів у стамбульському форматі можливе за умови підвищення рівня діалогу між РФ і Україною. Пєсков повідомив, що Путін дав високу оцінку ефективності роботи делегації Росії на переговорах з Україною під керівництвом помічника президента Володимира Мединського.

"Президент дуже високо оцінив результативність роботи нашої переговорної команди, яку очолює Мединський", — сказав Пєсков.

Мединський на переговорах у Стамбулі Фото: Getty Images

На запитання, чи відбудеться зустріч Росії та України на вищому рівні, Пєсков заявив, що перед проведенням можливих переговорів між Росією та Україною на високому або вищому рівні необхідно виконати "значний обсяг підготовчих заходів".

За словами Пєскова, перш ніж обговорювати питання на високому рівні, потрібно ретельно опрацювати численні деталі і технічні аспекти, які складають основу всього процесу врегулювання.

А позиція Путіна полягає в "неможливості забезпечення безпеки однієї держави за рахунок обмеження інтересів іншої".

Принцип неподільності безпеки є ключовим для російської сторони і неодноразово був озвучений Путіним, повідомив Пєсков.

Путін і Трамп — що відбувається між США та РФ

Говорячи про стосунки Путіна і президента США Дональда Трампа, Пєсков заявив, що росіянин вдячний лідеру США за його мирні зусилля і конструктивні стосунки загалом.

Зустріч Дональда Трампа і Путіна на Алясці Фото: Getty Images

"Це непрості розмови. Кожен відстоює інтереси своєї країни. Але Путін високо це цінує. Він вдячний Трампу за це", — заявив Пєсков.

Однак розмови Путіна і Трампа проходять непросто, оскільки кожен із них відстоює інтереси своєї країни.

Пєсков заявив, що подробиць щодо можливої нової розмови Путіна і Трампа поки немає: "Поки що жодних напрацювань немає".

Раніше Трамп повідомив, що незабаром поговорить із Путіним.

Кремль сприймає Трампа саме як президента США, без додаткових суб'єктивних характеристик і не як партнера: "Трамп для нас — президент Сполучених Штатів Америки".

Пєсков також повідомив, що Росія і США ведуть контакти за різними лініями — між Кремлем і Білим домом, між спецслужбами, але "поки це не призвело до комплексного пожвавлення всіх наших зв'язків".

І звинуватив у всьому адміністрацію Джо Байдена, за якої відносини Росії та США "занадто сильно постраждали"

"Процес виходу наших стосунків із повного заціпеніння займе час. Є негативна інерційність. Надто вже серйозної шкоди було заподіяно всій архітектурі наших двосторонніх відносин", — заявив Пєсков, додавши, що Росія і США "поки що" не дійшли до відновлення зв'язків у галузі культури і спорту.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що багато держав хочуть стати майданчиками для мирного саміту щодо України. Однак президент Росії "морочить голову" і висуває свідомо неприйнятні пропозиції.

Також стало відомо, які країни можуть відправити миротворців в Україну.