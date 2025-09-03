"Морочить усім голову": у МЗС відповіли на ідею Путіна зустрітися із Зеленським у Москві

Багато держав хочуть стати майданчиками для мирного саміту щодо України. Однак президент Росії висуває свідомо неприйнятні пропозиції, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Наразі щонайменше сім держав готові прийняти президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х.

До цього списку, за його даними, входять Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина і три країни Перської затоки, які Сибіга вважав за краще не називати.

"Це серйозні пропозиції, Зеленський готовий до такої зустрічі в будь-який момент. Але Путін продовжує морочити всім голову, висуваючи свідомо неприйнятні пропозиції", — розповів глава МЗС.

Сибіга має на увазі пропозицію Путіна зустрітися із Зеленським у Москві. Російський президент водночас засумнівався в меті такої зустрічі.

У зв'язку з цим очільник української дипломатії зазначив, що тільки посилення тиску змусить Росію поставитися серйозно до мирного процесу

Зазначимо, що Путін не раз пропонує провести саміт із Зеленським у Москві. Аналогічну пропозицію глава Кремля висунув під час розмови з президентом США Дональдом Трампом 18 серпня. Зеленський тоді відразу відмовився від цієї ідеї.

Наразі місце проведення можливої зустрічі президентів України і Росії не визначено, але раніше серед можливих варіантів розглядали Рим, Женеву і Будапешт.

Нагадаємо, Путін говорив про відведення військ від Києва у 2022 році на прохання західних лідерів. Натомість Україна нібито повинна була вивести війська з Донбасу для завершення війни.

Зеленський раніше заявляв про неможливість передачі Донбасу під контроль Росії. За всі роки війни росіяни не змогли окупувати і 30% цієї території.