"Морочит всем голову": в МИД ответили на идею Путина встретиться с Зеленским в Москве

Многие государства хотят стать площадками для мирного саммита по Украине. Однако президент России выдвигает заведомо неприемлемые предложения, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

В настоящее время минимум семь государств готовы принять президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

В этот список, по его данным, входят Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция и три страны Персидского залива, которые Сибига предпочел не называть.

"Это серьезные предложения, Зеленский готов к такой встрече в любой момент. Но Путин продолжает морочить всем голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения", — рассказал глава МИД.

Сибига имеет в виду предложение Путина встретиться с Зеленским в Москве. Российский президент одновременно усомнился в цели такой встречи.

В этой связи глава украинской дипломатии отметил, что только усиление давления заставит Россию отнестись серьезно к мирному процессу

Отметим, что Путин не раз предлагает провести саммит с Зеленским в Москве. Аналогичное предложение глава Кремля выдвинул при разговоре с президентом США Дональдом Трампом 18 августа. Зеленский тогда сразу отказался от этой идеи.

На данный момент место проведения возможной встречи президентов Украины и России не определено, но ранее среди возможных вариантов рассматривали Рим, Женеву и Будапешт.

Напомним, Путин говорил об отведении войск от Киева в 2022 году по просьбе западных лидеров. Взамен Украина якобы должна была вывести войска с Донбасса для завершения войны.

Зеленский ранее заявлял о невозможности передачи Донбасса под контроль России. За все годы войны россияне не смогли оккупировать и 30% этой территории.