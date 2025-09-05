Зеленского пригласили в Москву, чтобы "поговорить, а не капитулировать", — Песков

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил об этом на брифинге с журналистами, не забыв отметить, что российский президент "очень благодарен" Дональду Трампу за его мирные усилия, но новый разговор пока не планируется.

Дмитрий Песков сообщил, что это была идея Путина пригласить украинского президента на переговоры в Москву. "Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД", - сказал пресс-секретарь Кремля, выступая на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) в Владивостоке. Фокус собрал все, что известно о заявлениях Путина о мирных переговорах после визита в Пекин.

Приглашение Владимира Зеленского в Москву и ход мирных переговоров

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву не для того, чтобы тот капитулировал, а для того, чтобы состоялся разговор, сообщил Песков.

"Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", — сказал Песков. Отвечая на вопрос, почему была выбрана именно Москва, представитель Кремля подчеркнул, что "это было предложение Путина".

Песков заявил, что урегулирование украинского конфликта продвигается, но говорить о сроках его завершения пока рано: "Путин сказал, что свет в конце тоннеля есть".

И повторил сентенцию о том, что Россия готова добиваться своих целей по Украине мирным путем, но в отсутствие такой возможности она будет продолжать так называемое "СВО".

И, по словам Пескова, в том, что мирные переговоры затягиваются, виноваты европейские союзники Украины.

Союзники Украины на встрече в Белом доме Фото: The White House

"Европейцы мешают урегулированию в Украине. Они не способствуют", — сказал представитель Кремля и пожаловался, что Москва якобы неоднократно выражала готовность к переговорам и поиску компромиссов, однако "сталкивается с непониманием и нежеланием европейских лидеров идти на диалог".

При этом продолжение переговоров в стамбульском формате возможно при условии повышения уровня диалога между РФ и Украиной. Песков сообщил, что Путин дал высокую оценку эффективности работы делегации России на переговорах с Украиной под руководством помощника президента Владимира Мединского.

"Президент очень высоко оценил результативность работы нашей переговорной команды, которую возглавляет Мединский", — сказал Песков.

Мединский на переговорах в Стамбуле Фото: Getty Images

На вопрос, состоится ли встреча России и Украины на высшем уровне, Песков заявил, что перед проведением возможных переговоров между Россией и Украиной на высоком или высшем уровне необходимо выполнить "значительный объем подготовительных мероприятий".

По словам Пескова, прежде чем обсуждать вопросы на высоком уровне, требуется тщательно проработать многочисленные детали и технические аспекты, которые составляют основу всего процесса урегулирования.

А позиция Путина заключается в "невозможности обеспечения безопасности одного государства за счет ущемления интересов другого".

Принцип неделимости безопасности является ключевым для российской стороны и неоднократно был озвучен Путиным, сообщил Песков.

Путин и Трамп – что происходит между США и РФ

Говоря об отношениях Путина и президента США Дональда Трампа, Песков заявил, что россиянин признателен лидеру США за его мирные усилия и конструктивные отношения в целом.

Встреча Дональда Трампа и Путина на Аляске Фото: Getty Images

"Это непростые разговоры. Каждый отстаивает интересы своей страны. Но Путин высоко это ценит. Он признателен Трампу за это", — заявил Песков.

Однако разговоры Путина и Трампа проходят непросто, поскольку каждый из них отстаивает интересы своей страны.

Песков заявил, что подробностей по возможному новому разговору Путина и Трампа пока нет: "Пока никаких наработок нет".

Ранее Трамп сообщил, что вскоре поговорит с Путиным.

Кремль воспринимает Трампа именно как президента США, без дополнительных субъективных характеристик и не как партнера: "Трамп для нас - президент Соединенных Штатов Америки".

Песков также сообщил, что Россия и США ведут контакты по разным линиям - между Кремлем и Белым домом, между спецслужбами, но "пока это не привело к комплексному оживлению всех наших связей".

И обвинил во всем администрацию Джо Байдена, при которой отношения России и США "слишком сильно пострадали"

"Процесс выхода наших отношений из полного оцепенения займет время. Есть негативная инерционность. Слишком уж серьезный урон был причинен всей архитектуре наших двусторонних отношений", - заявил Песков, добавив, что Россия и США "пока" не дошли до восстановления связей в области культуры и спорта.

Напомним, ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что многие государства хотят стать площадками для мирного саммита по Украине. Однако президент России "морочит голову" и выдвигает заведомо неприемлемые предложения.

Также стало известно, какие страны могут отправить миротворцев в Украину.