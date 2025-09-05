"Ведемо дуже хороший діалог": Трамп збирається поговорити з Путіним найближчим часом

Президент США Дональд Трамп після розмови з українським лідером Володимиром Зеленським, яку провів 4 вересня, збирається "найближчим часом" поговорити з очільником Кремля Володимиром Путіним. Також він назвав врегулювання російсько-української війни однією з найскладніших справ.

Дональд Трамп також нагадав, що врегулював "сім воєн". Про це американський лідер розповів в ході ексклюзивної вечері з керівниками найбільших світових ІТ-компаній в Білому домі, яка відбулася увечері 4 вересня, пише агентство Інтерфакс-Україна.

У президента США поцікавилися, чи має він наміри поспілкуватися з Володимиром Путіним після проведення розмови з Володимиром Зеленським. На це Трамп відповів ствердно.

"Так, буду. Ми ведемо дуже хороший діалог", — зазначив він.

Продовжуючи свою відповідь, Дональд Трамп зізнався, що сподівався на те, що врегулювання російсько-української війни буде набагато легшою справою. Цьому б мали сприяти його стосунки з Путіним і з Україною.

"Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших… Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше. Виявляється, що це трохи складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з президентом Путіним, з Україною та все інше…", — заявив президент США.

Дональд Трамп в ході розмови також нагадав про значні людські втрати у війні Росії проти України. За його словами, лише упродовж поточного тижня загинуло 7014 людей.

"У більшості випадків це солдати, кілька (цивільних — ред.) з Києва, відносно небагато, але здебільшого солдати", — зазначив президент США.

Наприкінці Дональд Трамп заявив, що, попри складність врегулювання російсько-української війни, він сподівається на те, що її вдасться вирішити.

"Ця задача (російсько-українська війна — ред.) виявилася складнішою, але ми її вирішимо. Ми все владнаємо", — наголосив американський лідер.

Нагадаємо, 4 вересня президент України Володимир Зеленський 4 вересня на саміті "Коаліції рішучих" заявив, що Дональд Трамп різко відреагував на закупівлю Угорщиною та Словаччиною російської нафти.

Також під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким Дональд Трамп заявив, що війна в Україні припиниться "так чи інакше".