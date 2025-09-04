"Я думав, це простий варіант": Трамп пояснив, чому він не може припинити війну в Україні

Президент США заявив, що поговорить із Путіним у "найближчі кілька днів", бо він давав йому два терміни, щоб погодитися на переговори з президентом України Володимиром Зеленським, але результату немає.

Про те, як просуваються спроби припинити війну в Україні Дональда Трампа запитали під час його зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Білому домі 3 вересня. Але нічого нового президент США не повідомив, пише Фокус .

Дональд Трамп у початку війни в Україні звинувачує Джо Байдена

Журналіст нагадав, що президент США дав Володимиру Путіну два строки, щоб він погодився на переговори з президентом України, але користі немає: "Цей термін уже майже минув. Чи можете ви сказати, коли ви ухвалите рішення?"

Дональд Трамп заявив, що поговорить із ним (Путіним — ред.) "зовсім скоро", і тоді приблизно знатиме, що робити далі.

"Ми вжили дуже жорстких заходів, як ви знаєте, і в інших відносинах ми теж вжили дуже жорстких заходів. Але я поговорю з ним у найближчі кілька днів, і ми подивимося, що відбувається. Я незадоволений усіма цими людьми. Минулого тижня загинуло 7819 осіб. Російські солдати й українські солдати", — повідомив Трамп, не сказавши, звідки він узяв цифри про загиблих.

Він заявив, що хоча гинуть не американські і не польські солдати, але "вони люди" і "вони душі", у яких є батьки, яким вони "махають на прощання".

"Це кінець для них через цю дурну війну. І я хочу, щоб це припинилося. Тепер ми припинили грошову допомогу. Ми тепер відправляємо зброю НАТО. Вони платять повну ціну", — Трамп заявив, що його попередник Джо Байден "нерозумно витратив 350 мільярдів доларів", знову ж таки не уточнивши, звідки він узяв дані, та звинуватив 46-го президента США в початку війни в Україні.

"Головна причина, через яку почалася ця війна, — це те, що він сидів ось у цих кріслах. Зокрема, у цьому. Так що, я думаю, у нас буде гарне рішення. Але вони втрачають солдатів у таких кількостях, яких ніхто не бачив із часів Другої світової війни", — повідомив Трамп, запевнивши, що в нього є влада покласти край усьому, бо він уже припинив сім воєн і вони, на думку президента США, були складнішими, ніж війна в Україні.

"Я думав, це буде набагато простіше. Я думав, це буде десь посередині, можливо, один із найпростіших варіантів. Іноді на війні ніколи не знаєш, що буде. Знаєте, війна — дуже цікава штука. З війною ніколи не знаєш, що буде. Війна — штука складна і небезпечна, і, ой, який бардак. Який же це чортів бардак", — заявив Трамп.

На його думку, війна в Україні припиниться, "так чи інакше", але "їм потрібно припинити вбивати всі ці душі. Це душі, і ми повинні припинити вбивати".

Також під час зустрічі з Навроцьким Трамп заявив, що Путін знає його позицію і "ухвалить рішення так чи інакше". "Яким би не було його рішення, ми або будемо ним задоволені, або незадоволені. А якщо ми будемо незадоволені, то ви побачите, що станеться", — резюмував Трамп, не конкретизувавши, яке покарання він підготував для російського президента.

Нагадаємо, 3 вересня у власній соцмережі Truth Social Дональд Трамп передав "вітання" Володимиру Путіну і главі КНДР Кім Чен Ину, які взяли участь у військовому параді в Китаї. Президент США звинуватив лідерів РФ, КНР і КНДР у змові проти його країни.