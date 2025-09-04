"Я думал, это простой вариант": Трамп объяснил, почему он не может прекратить войну в Украине

Президент США заявил, что поговорит с Путиным в "ближайшие несколько дней", потому что он давал ему два срока, чтобы согласиться на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, но результата нет.

Related video

О том, как продвигаются попытки прекратить войну в Украине Дональда Трампа спросили во время его встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме 3 сентября. Но ничего нового президент США не сообщил, пишет Фокус.

Дональд Трамп в начале войны в Украине винит Джо Байдена

Журналист напомнил, что президент США дал Владимиру Путину два срока, чтобы он согласился на переговоры с президентом Украины, но толку нет: "Этот срок уже почти истек. Можете ли вы сказать, когда вы примете решение?"

Дональд Трамп заявил, что поговорит с ним (Путиным – ред.) "совсем скоро", и тогда примерно будет знать, что делать дальше.

"Мы предприняли очень жесткие меры, как вы знаете, и в других отношениях мы тоже приняли очень жесткие меры. Но я поговорю с ним в ближайшие несколько дней, и мы посмотрим, что происходит. Я недоволен всеми этими людьми. На прошлой неделе погибло 7819 человек. Российские солдаты и украинские солдаты", — сообщил Трамп, не сказав, откуда он взял цифры о погибших.

Он заявил, что хотя погибают не американские и не польские солдаты, но "они люди" и "они души", у которых есть родители, которым они "машут на прощание".

"Это конец для них из-за этой глупой войны. И я хочу, чтобы это прекратилось. Теперь мы прекратили денежную помощь. Мы теперь отправляем оружие НАТО. Они платят полную цену", — Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден "глупо потратил 350 миллиардов долларов", опять же не уточнив, откуда он взял данные, и обвинил 46-го президента США в начале войны в Украине.

"Главная причина, по которой началась эта война, — это то, что он сидел вот в этих креслах. В частности, в этом. Так что, я думаю, у нас будет хорошее решение. Но они теряют солдат в таких количествах, которых никто не видел со времен Второй мировой войны", — сообщил Трамп, заверив, что у него есть власть положить конец всему, так как он уже прекратил семь войн и они, по мнению президента США, были сложнее, чем война в Украине.

"Я думал, это будет гораздо проще. Я думал, это будет где-то посередине, может быть, один из самых простых вариантов. Иногда на войне никогда не знаешь, что будет. Знаете, война — очень интересная штука. С войной никогда не знаешь, что будет. Война — штука сложная и опасная, и, ой, какой бардак. Какой же это чертов бардак", — заявил Трамп.

По его мнению, война в Украине прекратится, "так или иначе", но "им нужно прекратить убивать все эти души. Это души, и мы должны прекратить убивать".

Также во время встречи с Навроцкий Трамп заявил, что Путин знает его позицию и "примет решение так или иначе". "Каким бы ни было его решение, мы либо будем им довольны, либо недовольны. А если мы будем недовольны, то вы увидите, что произойдет", — резюмировал Трамп, не конкретизировав, какое наказание он подготовил для российского президента.

Напомним, 3 сентября в собственной соцсети Truth Social Дональд Трамп передал "приветствие" Владимиру Путину и главе КНДР Ким Чен Ыну, которые приняли участие в военном параде в Китае. Президент США обвинил лидеров РФ, КНР и КНДР в заговоре против его страны.