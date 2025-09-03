"Вы сговариваетесь против США": Трамп передал "приветствие" Путину и Ким Чен Ыну в Китай

Президент США Дональд Трамп передал "приветствие" президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, которые находятся с официальным визитом в Китае на праздновании 80-й годовщины победы над Японией и окончания Второй мировой войны.

"Пусть президент Си и замечательный народ Китая имеют большой и длительный день празднования. Передайте, пожалуйста, мои самые теплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, поскольку вы сговариваетесь против Соединенных Штатов Америки", — написал Трамп в собственной соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что многие американцы погибли за "стремление Китая к победе и величию" и выразил надежду, что их должным образом почтят.

"Большой вопрос, на который надо ответить, заключается в том, вспомнит ли президент Си Цзиньпин об огромной поддержке и "крови", которую Соединенные Штаты Америки отдали Китаю, чтобы помочь ему обеспечить свою свободу от очень недружественного иностранного захватчика", — подчеркнул Трамп.

Сам пост Трамп сделал, когда в Китае начался военный парад.

Пост Трампа Фото: Скриншот

