"Узнал интересные вещи": Трамп появился на публике и ответил, говорил ли с Путиным (видео)

Президент США Дональд Трамп анонсировал обнародование "интересных вещей" относительно мирных переговоров. При этом в ответ на вопрос о потенциальной встрече Зеленского и Путина он привел цифры потерь ВСУ и ВС РФ за последнюю неделю.

Американский президент ответил на вопросы о мирных переговорах и потенциальной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина во время выступления перед прессой в Овальном кабинете Белого дома 2 сентября. Это было его первое официальное появление на публике после 26 августа.

Журналистка спросила Дональда Трампа, говорил ли он с Владимиром Путиным в течение последней недели.

"Я узнал о вещах, которые будут очень интересными. Вы узнаете об этом в ближайшие дни", — ответил президент США.

Также репортер спросила Трампа, какие меры могут принять США, если встреча Путина и Зеленского не состоится. В ответ американский лидер назвал цифры, по его данным, потерь ВСУ и ВС РФ в российско-украинской войне за прошедшую неделю.

"Посмотрим, что может произойти. Посмотрим, что они сделают. Я очень внимательно за этим слежу. На прошлой неделе они потеряли 7 тысяч солдат в обеих странах. 7 313 солдат, если быть точным, без какой-либо причины. И российские, и украинские солдаты. Я хочу, чтобы это закончилось", — ответил Трамп.

Встреча Зеленского и Путина: что известно

После встречи с Зеленским и европейскими лидерами и разговора с Путиным 19 августа Трамп анонсировал трехстороннюю встречу лидеров.

В интервью журналистке Daily Caller Рейган Риз 29 августа Трамп заявлял, что не верит во встречу Путина и Зеленского в двустороннем формате, и что, по его мнению, возможен только трехсторонний саммит. При этом войну России против Украины он сравнил с "дракой детей на детской площадке".

Отметим также, министр финансов США Скотт Бессент анонсировал расширение санкций против РФ. По его словам, администрация Трампа рассматривает усиление ограничений, поскольку Путин несмотря на свои обещания "подло усилил бомбардировки" Украины.