"Будет трехсторонний саммит": Трамп заявил, что не верит во встречу Путина и Зеленского

В интервью президент сравнил Россию и Украину с детьми, которые "дерутся в песочнице" и сообщил, что не верит в то, что Путин и Зеленский встретятся.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что встреча Владимира Путина и президента Украины Зеленского представляется маловероятной, и для помощи Европе в прекращении войны в Украине могут потребоваться американские самолеты. Об этом он рассказал 29 августа в интервью журналистке Daily Caller Рейган Риз.

На встрече присутствовали также директором по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг и его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Трамп заявив, что готов предоставить гарантии безопасности, даже если это потребует американской авиационной поддержки, чтобы остановить войну в Украине и выразил сомнения в возможности встречи Путина и Зеленского в ближайшее время.

Рейган Риз спросила, возможна ли трехсторонняя встреча (a trilateral will still happen?), на что Трамп заявил, что только такая встреча и возможна, потому что двусторонняя маловероятна.

"Но, знаете ли, иногда люди к этому не готовы. Я говорю, я использую аналогию. Я использовал ее пару раз. У вас есть ребенок, и на площадке, на детской площадке, есть другой ребенок, и они ненавидят друг друга, и они начинают драться. И вы хотите, чтобы они прекратили, а они продолжают. Спустя некоторое время они были бы рады остановиться… Иногда им приходится еще немного побороться, прежде чем удается их остановить. Но это продолжается уже давно. Много людей погибло", — сообщил Трамп.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Трамп сказал, что "может быть, мы что-нибудь предпримем".

"Я хотел бы, чтобы что-то было решено. Это не наши солдаты, но каждую неделю гибнут от пяти до семи тысяч человек, в основном молодые люди. Если бы я мог это остановить и позволить самолету летать в воздухе время от времени, то это были бы в основном европейцы, но мы бы им помогли. Они, знаете ли, им это нужно, и мы бы им помогли, если бы смогли что-то сделать", — сообщил он.

Также он заявил, что война в Украине – это не война США, но "мы потратили сотни миллиардов долларов на эту войну".

"Теперь мы продаем технику НАТО. Мы не продаем ее Украине. Мы продаем ее НАТО. Они платят за технику. Мы не тратим деньги на войну. Вот это разница… Я не думаю, что это можно урегулировать без каких-либо гарантий безопасности, у нас не будет войск на земле или чего-то еще. Но если мы можем помочь Европе, а они, знаете ли, это сделают, они будут там", — заявил Трамп.

Он также в который раз повторил, что ему "досталась эта война" и он пытается "потушить пламя", и думал, что "уже все получилось".

"Я делал это семь раз с другими, я делал это с войнами, которые были сложнее этой, с точки зрения отсутствия людей. Так вот, три из этих войн длятся уже больше 30 лет, и я победил во всех", — заявил Трамп, опровергнув, что у него возникли разногласия с Путиным.

По словам президента США, они с Путиным "ладили".

"Вы видели, у нас были хорошие отношения на протяжении многих лет, очень хорошие. Именно поэтому я действительно думал, что мы это сделаем. Я бы с удовольствием это сделал. Может быть, им придется еще немного побороться. Знаете, просто продолжать бороться. — глупо", — сообщил Трамп.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп собирается отказаться от дипломатических усилий по прекращению войны в Украине.

А 29 августа в Нью-Йорке встретились спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и глава аппарата Зеленского Андрей Ермак. Они обсудили возможную встречу Зеленского и Путина, и Ермак пригласил Уиткоффа посетить Киев