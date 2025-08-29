США не требуют от Украины уступок по территориям, — Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Вашингтон не оказывает никакого давления на Киев относительно территориальных уступок России. По его словам, Соединенные Штаты подтвердили готовность к прямым гарантиям безопасности для Украины.

Соединенные Штаты Америки не принуждают Украину идти на уступки России в вопросе территорий в обмен на мир. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-брифинга, подводя итоги встречи с представителем президента США Стивеном Уиткоффом в Нью-Йорке.

Ермак отметил, что доволен переговорами с американским дипломатическим посланником. По его словам, важно снять все слухи: Вашингтон не давит на Украину относительно отказа от части территорий.

Он подчеркнул, что во время диалога обсуждалась тема гарантий безопасности для Украины. Как отметил глава ОП, готовность США предоставлять такие гарантии подтверждают члены администрации президента Дональда Трампа. Работа над ними ведется ежедневно совместно с советниками по вопросам национальной безопасности.

Руководитель ОП также напомнил, что недавно украинские чиновники совершили поездки в Катар, Саудовскую Аравию, Швейцарию и Турцию. Все государства выразили готовность принять площадку для переговоров на уровне лидеров, однако сама Россия пока не демонстрирует готовности к диалогу.

Во время встречи в Нью-Йорке Ермак проинформировал Виткоффа о новых преступлениях российских войск против гражданского населения Украины, в частности о массированном ракетно-дроновом ударе по Киеву, который унес жизни 23 человек, среди них четырех детей.

Он также добавил, что если в ближайшее время не будут определены сроки возможной встречи на уровне лидеров, администрация США может снова поднять вопрос об усилении санкционного давления на Россию.

"Во избежание манипуляций — никакого давления на Украину относительно территорий со стороны американцев я лично не слышал", — подытожил Ермак.

Напомним, Киев неоднократно подчеркивал, что поддерживает все реалистичные инициативы Вашингтона по достижению мира, однако именно Москва блокирует любые предложения и затягивает боевые действия.

