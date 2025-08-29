США не вимагають від України поступок щодо територій, – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Вашингтон не чинить жодного тиску на Київ стосовно територіальних поступок Росії. За його словами, Сполучені Штати підтвердили готовність до прямих безпекових гарантій для України.

Сполучені Штати Америки не примушують Україну йти на поступки Росії у питанні територій в обмін на мир. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-брифінгу, підсумовуючи зустріч із представником президента США Стівеном Віткоффом у Нью-Йорку.

Єрмак наголосив, що задоволений переговорами з американським дипломатичним посланником. За його словами, важливо зняти всі чутки: Вашингтон не тисне на Україну щодо відмови від частини територій.

Він підкреслив, що під час діалогу обговорювалася тема гарантій безпеки для України. Як зазначив очільник ОП, готовність США надавати такі гарантії підтверджують члени адміністрації президента Дональда Трампа. Робота над ними ведеться щоденно спільно з радниками з питань національної безпеки.

Керівник ОП також нагадав, що нещодавно українські посадовці здійснили поїздки до Катару, Саудівської Аравії, Швейцарії та Туреччини. Усі держави висловили готовність прийняти майданчик для переговорів на рівні лідерів, однак сама Росія поки що не демонструє готовності до діалогу.

Під час зустрічі у Нью-Йорку Єрмак поінформував Віткоффа про нові злочини російських військ проти цивільного населення України, зокрема про масований ракетно-дроновий удар по Києву, який забрав життя 23 осіб, серед них чотирьох дітей.

Він також додав, що якщо найближчим часом не буде визначено терміни можливої зустрічі на рівні лідерів, адміністрація США може знову порушити питання про посилення санкційного тиску на Росію.

"Щоб уникнути маніпуляцій — жодного тиску на Україну щодо територій з боку американців я особисто не чув", — підсумував Єрмак.

Нагадаємо, Київ неодноразово наголошував, що підтримує всі реалістичні ініціативи Вашингтона щодо досягнення миру, однак саме Москва блокує будь-які пропозиції та затягує бойові дії.

