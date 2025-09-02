Война не имеет смысла: Трамп очень разочарован Путиным (аудио)

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что война в Украине еженедельно уносит жизни тысяч людей и требует немедленного прекращения.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глубоко разочарован действиями президента России Владимира Путина. Об этом он сказал в телефонном интервью, сообщает Clash Report.

По словам американского лидера, он давал главе Кремля две недели для урегулирования ситуации в Украине, однако этого не произошло. Трамп подчеркнул, что готов делать все возможное для поддержки людей, которые страдают от войны.

"Я очень разочарован им, у нас с ним всегда были прекрасные отношения. Очень разочарован, что погибли тысячи людей. Это не американцы, которые гибнут, а русские и украинцы. И это тысячи, и это война, которая не имеет смысла, и она бы никогда не началась, если бы я был президентом, — подчеркнул Трамп.

Президент США подчеркнул, что масштабные потери среди гражданских не могут оставаться без реакции. Он добавил, что чувствует обязанность способствовать прекращению боевых действий.

"Сейчас я очень разочарован президентом Путиным, могу это сказать, и мы сделаем что-то, чтобы помочь людям жить. 7 000 человек погибает каждую неделю, поэтому в основном 7 000 человек, и если я могу помочь это остановить, я думаю, что имею обязанность это сделать", — заявил Дональд Трамп.

