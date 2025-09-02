Війна не має сенсу: Трамп дуже розчарований Путіним (аудіо)

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований президентом Росії Володимиром Путіним. Він наголосив, що війна в Україні щотижня забирає життя тисяч людей і потребує негайного припинення.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що глибоко розчарований діями президента Росії Володимира Путіна. Про це він сказав у телефонному інтерв’ю, повідомляє Clash Report.

За словами американського лідера, він давав главі Кремля два тижні для врегулювання ситуації в Україні, однак цього не сталося. Трамп підкреслив, що готовий робити все можливе для підтримки людей, які страждають від війни.

"Я дуже розчарований ним, у нас з ним завжди були чудові стосунки. Дуже розчарований, що загинули тисячі людей. Це не американці, які гинуть, а росіяни та українці. І це тисячі, і це війна, яка не має сенсу, і вона б ніколи не почалася, якби я був президентом, – наголосив Трамп.

Президент США підкреслив, що масштабні втрати серед цивільних не можуть залишатися без реакції. Він додав, що відчуває обов’язок сприяти припиненню бойових дій.

"Зараз я дуже розчарований президентом Путіним, можу це сказати, і ми зробимо щось, щоб допомогти людям жити. 7 000 людей гине щотижня, тож здебільшого 7 000 людей, і якщо я можу допомогти це зупинити, я думаю, що маю обов'язок це зробити", – заявив Дональд Трамп.

Як повідомляв Фокус, 22 серпня Трамп анонсував "важливе рішення" по Україні та знову дав Путіну два тижні.

Як повідомляв Фокус, Дональд Трамп вважає, що Україні доведеться погодитися на угоду, укладену переважно на умовах Росії, щоб зупинити війну.

Раніше Фокус писав, що наступний крок у мирному процесі, за задумом президента США Дональда Трампа, має відбутися без його безпосередньої участі.