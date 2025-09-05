Путин обещает Зеленскому безопасность, если делегация приедет в Москву (видео)

Глава РФ Путин заявил о готовности "гарантировать безопасность" представителям Украины, если они приедут на переговоры в российскую столицу.

Москва готова дать украинской стороне гарантии безопасности, сказал Владимир Путин во время пресс-конференции с журналистами. По его словам, организацию встречи на высшем уровне якобы лоббирует именно Украина, поэтому РФ готова дать соответствующие "гарантии безопасности".

Также глава государства-агрессора заявил, что Россия будет считать законными целями иностранные войска на территории Украины. Мол, если Москва и Киев договорятся о "долгосрочном мире", то размещение иностранного контингента на территории Украины вообще не понадобится.

Еще Путин настаивал на том, что Украина не может вступать в НАТО, игнорируя интересы России. "Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет другой", — говорил Путин, и при этом ссылался на некое "общее правило, которое записано в европейских документах".

Ранее пресс-секретарь кремлевского главаря Песков на брифинге с журналистами заявлял, что Зеленского пригласили в Москву, чтобы "поговорить, а не капитулировать". Еще Песков ссылался на самого Путина — мол, тот считает, что "свет в конце тоннеля есть".

А президент США Дональд Трамп собирается поговорить с Путиным в ближайшее время. Об этом Трамп сообщил после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшимся 4 сентября.