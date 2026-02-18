Зустріч Путіна та Зеленського у Женеві: Кремль ігнорує пропозицію президента України

У Кремлі поки не коментують ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо зустрічі з Володимиром Путіним у Женеві.

Як пише російське видання "Интерфакс", прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що наразі робити будь-які висновки про переговори передчасно.

За його словами, президент Росії отримує прямі доповіді про перебіг переговорів у Женеві, проте Пєсков не став уточнювати питання, які обговорювались на зустрічі, включно з можливістю саміту Путіна і Зеленського. Він додав, що переговори тривають уже другий день, і деталі обговорення стануть відомі після завершення раунду від головного російського переговорника Володимира Мединського.

"Переговори тривають уже другий день. Якщо з’явиться якась інформація, нею з вами поділиться наш головний переговорник Володимир Мединський. Наразі про те, що обговорювалося, навряд чи слід говорити, потрібно дочекатися завершення цього раунду", — сказав Пєсков.

Зустріч Путіна та Зеленського у Женеві: що відомо про пропозицію президента України

У телефонному інтерв’ю виданню Axios президент України Володимир Зеленський розповів, що доручив своїй команді організувати зустріч із Володимиром Путіним у Женеві. За його словами, лише прямий діалог лідерів може дати прорив у територіальних питаннях.

Також він підкреслив, що готовий обговорювати виведення українських військ з Донбасу, але лише за умови симетричних дій з боку Росії та координації своїх кроків із переговорною командою. Також Зелеснький зазначив, що будь-яку угоду слід винести на всеукраїнський референдум.

Крім того, Володимир Зеленський вже розповів про основні досягнення у переговорах у Женеві. Зокрема, сторони майже погодили механізм контролю за режимом припинення вогню. Однак у питаннях територій та Запорізької АЕС прогресу наразі немає, а політичні позиції залишаються різними.

Про результати переговорів також розповів представник російської делегації Володимир Мединський. В цілому, за його словами, розмова була "важкою та діловою". Попереду країни очікують на новий етап переговорів, проте точна дата наступної зустрічі наразі невідома.