Переговори у Женеві: Мединський оголосив про завершення зустрічі та оцінив результат

У Женеві завершились тристоронні мирні переговори щодо російсько-української війни, підтвердили у Раді національної безпеки та оборони України. Представник РФ Володимир Мединський прокоментував зустріч та пояснив, що відбуватиметься далі.

Другий раунд переговорів у Женеві тривав дві години, навело слова Мединського росЗМІ ТАСС. За його оцінкою, розмова була "важка та ділова". Попереду очікується новий етап переговорів, але дата зустрічі поки не відома, сказав посадовець.

Речниця секретаря РНБО Діана Давітян повідомила журналістам про завершення зустрічі у Женеві, але поки ніяк не коментувала підсумки. Глава делегації України та секретар Ради нацбезпеки Рустем Умєров у Telegram нічого не писав про результати переговорів. Останній допис посадовця стосується орієнтовного плану переговорів на 18 лютого: робота в групах над політичними та військовими питаннями.

Спецпредставник Білого дому Стів Віткофф та глава офісу президента України Кирило Буданов не коментували підсумки другого раунду переговорів у Женеві (на момент публікації новини).

Переговори у Женеві — деталі

Зранку 18 лютого з'явилась заява президента Володимира Зеленського щодо переговорів у Женеві. Глава держави провів нараду з членами делегації і наголосив, що їхнє завдання — "зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними та додавали шансів для мирних рішень". Крім того, президента нагадав, що напередодні, 17 лютого, до переговорів долучились представники Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії, які поспілкувались з українською та американською делегаціями. Також з'ясувалось, що російська делегація, за оцінкою Зеленського, планує "затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап".

Новина доповнюється…