Переговоры в Женеве: Мединский объявил о завершении встречи и оценил результат

В Женеве завершились трехсторонние мирные переговоры по российско-украинской войне, подтвердили в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Представитель РФ Владимир Мединский прокомментировал встречу и объяснил, что будет происходить дальше.

Второй раунд переговоров в Женеве длился два часа, привело слова Мединского росСМИ ТАСС. По его оценке, разговор был "тяжелый и деловой". Впереди ожидается новый этап переговоров, но дата встречи пока не известна, сказал чиновник.

Пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян сообщила журналистам о завершении встречи в Женеве, но пока никак не комментировала итоги.

"Консультации в Женеве завершены — в рамках и политической, и военной групп", — лаконично заявила пресс-секретарь.

Глава делегации Украины и секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров в Telegram ничего не писал о результатах переговоров. Последнее сообщение чиновника касается ориентировочного плана переговоров на 18 февраля: работа в группах над политическими и военными вопросами.

Спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов не комментировали итоги второго раунда переговоров в Женеве (на момент публикации новости).

Переговоры в Женеве — детали

Утром 18 февраля появилось заявление президента Владимира Зеленского относительно переговоров в Женеве. Глава государства провел совещание с членами делегации и подчеркнул, что их задача — "сделать все, чтобы переговоры все же были результативными и добавляли шансов для мирных решений". Кроме того, президент напомнил, что накануне, 17 февраля, к переговорам присоединились представители Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии, которые пообщались с украинской и американской делегациями. Также выяснилось, что российская делегация, по оценке Зеленского, планирует "затянуть переговоры, которые могли бы уже выйти на финальный этап".

Отметим, Фокус писал о сообщении Стива Виткоффа в соцсети X, в котором говорилось о ходе переговоров в Женеве. По мнению американского риэлтора и компаньона президента ША Дональда Трампа, произошел "прогресс". Суть "прогресса" заключается в том, что Трамп сумел свести за одним столом оба воюющих государства, говорится в заметке. Между тем аналитики западных медиа отметили, что ход переговоров притормозила позиция Мединского по политическим вопросам: о чем говорил глава российской делегации, не уточнялось. Ко всему, медиа Axios привело мнение анонимного источника, который говорил о существовании двух позиций в украинской делегации: одна часть переговорщиков благосклонно относится к идеям Трампа по мирному соглашению, а другая предлагает не спешить.

Напоминаем, 13 февраля появилось новое заявление президент США Трампа, в котором он критически высказался об отношении Украины к мирным переговорам.