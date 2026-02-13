Зеленский может "упустить возможность": Трамп заявил, что Россия хочет заключить мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы заинтересована в заключении соглашения по Украине, и призвал президента Владимира Зеленского действовать быстро. По его словам, промедление может привести к потере важного шанса для Украины.

Как сообщает телеграм-канал Clash Report, политик высказал свою позицию в ответ на вопрос журналиста.

В видео Трамп отметил, что Россия якобы стремится заключить сделку, а Зеленский "должен действовать", иначе "упустит прекрасную возможность". Он не уточнил, какие именно шаги должен предпринять украинский лидер.

Кроме того, Владимир Зеленский на момент публикации этой новости не отреагировал на призыв президента США.

Давление США на Украину в переговорах: что об этом известно

Напомним, что, как писало издание The New York Times, администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Украину, стремясь ускорить завершение войны до начала лета. По словам Владимира Зеленского, его страна вынуждена действовать осторожно, чтобы сохранить поддержку США и избежать решений, которые вредят государству. Также очень заметен дисбаланс в переговорах. В частности, давление на Украину значительно сильнее, чем на Россию.

До этого издание Politico писало, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности только при условии достижения полного мирного соглашения с Россией. В то же время прогресса пока в переговорах нет, поскольку Москва продолжает настаивать на контроле над Донбассом, а Украина отказывается уступать территории.

Более того, на днях издание Financial Times опубликовало материал, в котором отметило, что Дональд Трамп якобы настаивает на проведении в Украине президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией до 15 мая. В статье сообщалось, что в случае невыполнения этого дедлайна США могут отказаться от гарантий безопасности для Украины.