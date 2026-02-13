Трамп давит на Украину и хочет, чтобы война с РФ завершилась до лета: какова причина спешки, — NYT

Администрация президента США Дональда Трампа наращивает давление на Украину и хочет как можно быстрее приблизить завершение войны — ориентиром называют начало лета. В центре требований — возможные уступки России, в частности в вопросах территорий, а также политические шаги, которые ранее считались неприемлемыми во время войны.

На этом фоне, как пишет The New York Times, накануне нового раунда переговоров в Киеве все чаще говорят об усилении давления со стороны Вашингтона. В то же время четкого ответа, как именно будут действовать США в случае отказа Украины от предложенных условий, пока нет.

В такой ситуации, по словам президента Украины Владимир Зеленский, страна вынуждена действовать очень осторожно, ведь речь идет одновременно и о сохранении стратегической поддержки, и о недопущении решений, которые могут навредить государству. Он прямо указывает на дисбаланс в переговорах, поскольку давление на Украину выглядит значительно сильнее, чем на Россию. И все же он уверен, что участие США в процессе остается критически важным.

Именно этим, по его оценке, объясняется и спешка американской стороны. В частности, стремление получить результат до июня связано с внутренней политикой США, поскольку после выборов внимание к Украине может ослабнуть. Соответственно, в ближайшее время давление на обе стороны будет только расти.

Параллельно Украина готовится к новой встрече, которая может состояться во Флориде, однако участие России до сих пор не подтверждено. Предыдущие переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах, где также присутствовали американские представители, не принесли ощутимых результатов, что лишь усиливает напряжение вокруг следующего этапа диалога.

В этом контексте появляются и новые детали возможных требований. Так, народный депутат Ярослав Юрчишин сообщает, что США могли предупреждать о риске выхода из переговорного процесса, если Украина не продемонстрирует готовности к компромиссам. Среди таких шагов обсуждалась идея проведения выборов уже до 15 мая, что в условиях войны выглядит почти нереальным.

Кроме того, эта тема перекликается с позицией президента РФ Владимира Путина, который неоднократно ставил под сомнение легитимность украинской власти. В то же время в Украине выборы остаются приостановленными из-за военного положения, а общество в основном не поддерживает их проведение до завершения боевых действий, хотя в парламенте уже начали обсуждать возможные законодательные решения на будущее.

Не менее сложным остается и территориальный вопрос. По словам Зеленского, Россия фактически сводит свои требования к передаче ей Донбасса в обмен на прекращение войны. Среди вариантов, которые предлагались при участии США, звучала также идея отвода украинских войск из части региона и создания там специальной экономической зоны, однако такая модель не нашла поддержки.

В то же время Киев последовательно настаивает на другом — любые договоренности возможны только после получения четких и надежных гарантий безопасности. Несмотря на заявления о прогрессе, ключевые параметры таких гарантий до сих пор остаются неопределенными, а ряд принципиальных вопросов — открытыми.

И пока дипломатические усилия продолжаются, ситуация на фронте не дает оснований говорить о скором завершении войны. По оценкам украинской стороны и аналитиков, Россия не демонстрирует готовности к остановке боевых действий, продолжает наращивать производство вооружения и готовится к новым наступлениям.

Более того, даже несмотря на санкции и снижение нефтяных доходов, атаки не прекращаются, а количество жертв среди гражданского населения растет.

Также издание Politico писало, что Вашингтон настаивает на достижении полной договоренности между Киевом и Москвой по мирному соглашению, и только после этого они будут готовы предоставить любые гарантии безопасности.

Ранее Фокус писал, что, по словам нардепа "Слуги народа" Федора Вениславского, Украина имеет шансы завершить войну уже весной 2026 года. В частности, прекращение огня может произойти по нынешней линии разграничения.