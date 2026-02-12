Есть шанс завершить войну весной: Вениславский объяснил при каких условиях

Украина имеет шансы завершить войну уже весной 2026 года. При этом в условиях мирного договора могут быть учтены национальные интересы Украины.

В частности, прекращение огня может произойти по нынешней линии разграничения. Об этом заявил нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью "Апостроф TV".

По его мнению, сам факт переговоров с участием США, России и Украины свидетельствует о том, что в Москве тоже понимают, что война зашла в позиционный тупик. Поэтому это дает право надеяться, что война близка к завершению.

Нардеп отметил, что Кремль стремится "продать" для своего внутреннего зрителя, что в результате войны они достигли значительных успехов. Однако без полной оккупации Донецкой области РФ будет сложно представить это как победу. Именно поэтому оккупанты пытаются говорить о статусе Донетчины и о том, чтобы Украина отказалась от региона.

"Но сам факт того, что идет такой процесс, окно возможностей действительно открыто. И шансы завершить войну с сохранением наших национальных интересов в пределах действующей линии разграничения очень большие. Именно март-апрель, я думаю, будут лучшие возможности", — заявил он.

В то же время Россия продолжает тактику террора гражданского населения, чтобы заставить украинскую власть пойти на уступки.

Что изменила новая делегация РФ

Вениславский также рассказал, что ГРУ РФ адекватно оценивает реальное положение вещей. Поэтому глава ГРУ Игорь Костюков, который сейчас возглавляет делегацию России на переговорах с Украиной, может донести до Путина, что продолжение войны приведет к еще более серьезным потерям в ВС РФ.

По его словам, украинская разведка и западные разведки подтверждают, что потери россиян составляют примерно 1,2-1,4 миллиона. Он добавил, что речь идет о сотнях тысяч погибших и сотнях тысяч раненых россиян.

Смена делегации России на военных позволит вести диалог на профессиональном языке, чтобы понять, что политические желания Путина не будут воспринимать остановку войны.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд переговоров по завершению войны состоится на следующей неделе. Во время него планируют обсудить территориальный вопрос о статусе Донецкой области.

В то же время США отмечают важность создания свободной экономической зоны на Донбассе. Однако и Украина, и Россия относятся со скептицизмом к этому варианту.

Ранее FT сообщило, что Владимир Зеленский объявит о проведении выборов и референдума 24 февраля. В то же время Дональд Трамп настаивает, чтобы Украина провела оба голосования до 15 мая, иначе он может лишить страну предложенных ранее гарантий от США. Однако нардеп "Голоса" Ярослав Железняк уточнил, что 15 мая — это дедлайн для достижения договоренностей по переговорам от США.