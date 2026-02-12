Є шанс завершити війну навесні: Веніславський пояснив за яких умов

Україна має шанси завершити війну вже навесні 2026 року. При цьому в умовах мирного договору можуть бути враховані національні інтереси України.

Зокрема, припинення вогню може відбутися по нинішній лінії розмежування. Про це заявив нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв'ю "Апостроф TV".

На його думку, сам факт перемовин за участі США, Росії та України свідчить про те, що в Москві теж розуміють, що війна зайшла в позиційний тупик. Тож це дає право сподіватися, що війна близька до завершення.

Нардеп зазначив, що Кремль прагне "продати" для свого внутрішнього глядача, що внаслідок війни вони досягли значних успіхів. Однак без повної окупації Донецької області РФ буде складно презентувати це як перемогу. Саме тому окупанти намагаються говорити про статус Донеччини та про те, аби Україна відмовилася від регіону.

Відео дня

"Але сам факт того, що йде такий процес, вікно можливостей дійсно відкрите. І шанси завершити війну зі збереженням наших національних інтересів в межах чинної лінії розмежування дуже великі. Саме березень-квітень, я думаю, будуть найкращі можливості", — заявив він.

Водночас Росія продовжує тактику терору цивільного населення, аби змусити українську владу піти на поступки.

Що змінила нова делегація РФ

Веніславський також розповів, що ГРУ РФ адекватно оцінює реальний стан речей. Тож очільник ГРУ Ігор Костюков, який зараз очолює делегацію Росії на перемовинах з Україною, може донести до Путіна, що продовження війни призведе до ще більш серйозних втрат у ЗС РФ.

За його словами, українська розвідка та західні розвідки підтверджують, що втрати росіян складають приблизно 1,2-1,4 мільйона. Він додав, що йдеться про сотні тисяч загиблих та сотні тисяч поранених росіян.

Зміна делегації Росії на військових дозволить вести діалог на професійній мові, аби зрозуміти, що політичні бажання Путіна не сприйматимуть зупиненню війни.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд перемовин щодо завершення війни відбудеться наступного тижня. Під час нього планують обговорити територіальне питання щодо статусу Донецької області.

Водночас США наголошують на важливості створення вільної економічної зони на Донбасі. Однак і Україна, і Росія ставляться зі скептицизмом до цього варіанту.

Раніше FT повідомило, що Володимир Зеленський оголосить про проведення виборів та референдуму 24 лютого. Водночас Дональд Трамп наполягає, аби Україна провела обидва голосування до 15 травня, інакше він може позбавити країну запропонованих раніше гарантій від США. Однак нардеп "Голосу" Ярослав Железняк уточнив, що 15 травня — це дедлайн для досягнення домовленостей по перемовинах від США.