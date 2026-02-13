Трамп тисне на Україну та хоче, щоб війна з РФ завершилася до літа: яка причина поспіху, — NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа нарощує тиск на Україну та хоче якнайшвидше наблизити завершення війни — орієнтиром називають початок літа. У центрі вимог — можливі поступки Росії, зокрема у питаннях територій, а також політичні кроки, які раніше вважалися неприйнятними під час війни.

На цьому тлі, як пише The New York Times, напередодні нового раунду переговорів у Києві дедалі частіше говорять про посилення тиску з боку Вашингтона. Водночас чіткої відповіді, як саме діятимуть США у разі відмови України від запропонованих умов, наразі немає.

У такій ситуації, за словами президента України Володимир Зеленський, країна змушена діяти дуже обережно, адже йдеться одночасно і про збереження стратегічної підтримки, і про недопущення рішень, які можуть зашкодити державі. Він прямо вказує на дисбаланс у переговорах, оскільки тиск на Україну виглядає значно сильнішим, ніж на Росію. Та все ж він впевнений, що участь США у процесі залишається критично важливою.

Саме цим, за його оцінкою, пояснюється і поспіх американської сторони. Зокрема, прагнення отримати результат до червня пов’язане з внутрішньою політикою США, оскільки після виборів увага до України може послабитися. Відповідно, у найближчий час тиск на обидві сторони лише зростатиме.

Паралельно Україна готується до нової зустрічі, яка може відбутися у Флориді, однак участь Росії досі не підтверджена. Попередні переговори в Об’єднаних Арабських Еміратах, де також були присутні американські представники, не принесли відчутних результатів, що лише підсилює напругу довкола наступного етапу діалогу.

У цьому контексті з’являються й нові деталі можливих вимог. Так, народний депутат Ярослав Юрчишин повідомляє, що США могли попереджати про ризик виходу з переговорного процесу, якщо Україна не продемонструє готовності до компромісів. Серед таких кроків обговорювалася ідея проведення виборів уже до 15 травня, що в умовах війни виглядає майже нереальним.

Крім того, ця тема перегукується з позицією президента РФ Володимир Путін, який неодноразово ставив під сумнів легітимність української влади. Водночас в Україні вибори залишаються призупиненими через воєнний стан, а суспільство здебільшого не підтримує їх проведення до завершення бойових дій, хоча в парламенті вже почали обговорювати можливі законодавчі рішення на майбутнє.

Не менш складним залишається і територіальне питання. За словами Зеленського, Росія фактично зводить свої вимоги до передачі їй Донбасу в обмін на припинення війни. Серед варіантів, які пропонувалися за участю США, звучала також ідея відведення українських військ із частини регіону та створення там спеціальної економічної зони, однак така модель не знайшла підтримки.

Водночас Київ послідовно наполягає на іншому — будь-які домовленості можливі лише після отримання чітких і надійних гарантій безпеки. Попри заяви про прогрес, ключові параметри таких гарантій досі залишаються невизначеними, а низка принципових питань — відкритими.

І поки дипломатичні зусилля тривають, ситуація на фронті не дає підстав говорити про швидке завершення війни. За оцінками української сторони та аналітиків, Росія не демонструє готовності до зупинки бойових дій, продовжує нарощувати виробництво озброєння і готується до нових наступів.

Більше того, навіть попри санкції та зниження нафтових доходів, атаки не припиняються, а кількість жертв серед цивільного населення зростає.

Також видання Politico писало, що Вашингтон наполягає на досягненні повної домовленості між Києвом та Москвою щодо мирної угоди, і лише після цього вони будуть готові надати будь-які гарантії безпеки.

Раніше Фокус писав, що, за словами нардепа "Слуги народу" Федіра Веніславського, Україна має шанси завершити війну вже навесні 2026 року. Зокрема, припинення вогню може відбутися по нинішній лінії розмежування.