Переговори у Женеві: Віткофф заявив, що бачить "суттєвий прогрес"

Спеціальний представник Білого дому Стів Віткофф прокоментував підсумки першого дня мирних переговорів у Женеві, у яких брали участь українська, американська та російська делегації. Зі слів перемовника, він бачить прогрес, за який слід дякувати президенту Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Допис Віткоффа з оцінкою першого дня переговорів у Женеві з'явився у соцмережі X о 6 год 18 лютого. Найперше спецпредставник США подякував Швейцарії, яка прийняла делегації, а потім згадав Трампа та проміжні підсумки зустрічей. З його слів, успіх полягає в тому, що вдалось "об'єднати обидві сторони" і таким чином працюють над "зупинкою вбивств в цьому жахливому конфлікті".

Віткофф не уточнив, які є саме конкретні результати він помітив у перший день спілкування делегацій. Втім, перемовник додав, що про ці результати представники України та РФ мають доповісти очільникам своїх країн.

"Успіх президента Трампа в об'єднанні обох сторін цієї війни призвів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом", — ідеться у дописі.

Переговори в Женеві — Віткофф про зустріч делегацій України, США та РФ 17 лютого Фото: Скриншот

У дописі представника Білого дому також є фото з Женеви — з залу, в якому відбулась зустріч делегацій. Бачимо, що американці, Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер та інші, сиділи по центру столу, з одного боку — українці (у кадр потрапили Кирило Буданов, Рустем Умєров, Дмитро Арахамія, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов), з іншого — Володимир Мединський, Кирило Дмитрієв тощо.

Переговори в Женеві — тристороння зустріч делегацій України, США та Фото: X (Twitter)

Переговори в Женеві — деталі

Зазначимо, 17 лютого у Женеві почались перемовини щодо завершення російсько-української війни, у якій беруть участь делегації України, США та РФ. Коли завершився перший раунд, секретар РНБО Рустем Умєров написав у Telegram про завершення роботи політичними та військовими блоками: результати та деталі компромісів не уточнювались, але 18 лютого має бути продовження. Крім того, триває "робота в групах за напрямками", додав посадовець. Тим часом журналіста медіа Axios Барак Равід зауважив в X, що, на його думку, переговори в Женеві зайшли "у глухий кут", а причина такого висновку — позиція представник РФ Мединського. Тим часом медіа The Economist написало, що начебто є суперечності у позиціях членів української делегації. Зі слів анонімних джерел, Буданов, ймовірно, намагається укласти мирну угоду за підтримки США, а невказані інші перемовники хочуть "не поспішати" і що це продовження тактики ексглави офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадуємо, західне медіа пояснило, навіщо президент РФ Володимир Путін відправив історика Володимира Мединського на мирні переговори у Женеву.