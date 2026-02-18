Мирні перемовини у Женеві: Умєров поділився результатами першого дня переговорів

Політичний і військовий блоки на мирних перемовинах у Женеві, що відбулись 17 лютого, завершили свою роботу

Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони та очільник української делегації на мирних переговорах у Женеві Рустем Умєров.

"Після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень", — написав Умєров.

Він подякував американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі.

Умєров зазначив, що доповість президенту України Володимиру Зеленському про результати першого дня переговорів.

"Про результати першого дня перемовин у Женеві сьогодні буде доповідь Президенту України. Завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу", — йдеться в повідомленні.

Згодом Умєров також написав, що провів окрему зустріч із представниками США та європейських партнерів – Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії.

Він підкреслив важливість зберігати спільне бачення між Україною, США та Європою.

"Обговорили підсумки сьогоднішнього раунду переговорів і синхронізували підходи щодо подальших кроків. Важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою", — зазначив Умєров.

