Мирные переговоры в Женеве: Умеров поделился результатами первого дня переговоров

Политический и военный блоки на мирных переговорах в Женеве, состоявшихся 17 февраля, завершили свою работу

Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны и глава украинской делегации на мирных переговорах в Женеве Рустем Умеров.

"После совместной части продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений", — написал Умеров.

Он поблагодарил американских партнеров за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе.

Умеров отметил, что доложит президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах первого дня переговоров.

"О результатах первого дня переговоров в Женеве сегодня будет доклад Президенту Украины. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу", — говорится в сообщении.

Впоследствии Умеров также написал, что провел отдельную встречу с представителями США и европейских партнеров — Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии.

Он подчеркнул важность сохранять общее видение между Украиной, США и Европой.

"Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы по дальнейшим шагам. Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой", — отметил Умеров.

