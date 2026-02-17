Украина добилась самых быстрых успехов на поле боя за 2,5 года, — AFP

Бойцам Вооруженных сил Украины на прошлой неделе удалось освободить от оккупантов территорию площадью более 200 квадратных километров.

Это самый успешный прорыв украинской армии за 2,5 года, пишет AFP.

Издание утверждает, что о таких успехах украинских защитников свидетельствует информация Института изучения войны (ISW). Согласно ей, с 11 по 15 февраля украинские защитники отбили у оккупантов 201 квадратный километр территории.

По данным AFP, украинские воины воспользовались тем, что у российских солдат заблокировали терминалы Starlink.

Журналисты обратили внимание, что площадь возвращенной территории почти эквивалентна российским приобретениям за весь декабрь. Это самый большой участок земли, который украинские защитники отвоевали за такой короткий период со времени контрнаступления, начавшегося в июне 2023 года.

Відео дня

"Эти украинские контратаки, вероятно, используют недавнее блокирование доступа российских сил к Starlink, что, по утверждениям российских военкоров, вызывает проблемы со связью и управлением войсками на поле боя", — говорится в заявлении ISW.

Напомним, экс-директор ЦРУ Петреус назвал условия, при которых РФ не сможет продолжать войну.

Фокус также писал о том, что Венгрия и Словакия просят Хорватию разрешить транспорт нефти из РФ в обход Украины.