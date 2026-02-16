Венгрия и Словакия просят Хорватию разрешить транспорт нефти из РФ в обход Украины

Венгрия обратилась к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти через Адриатический трубопровод, поскольку ключевой маршрут через Украину остается заблокированным.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна совместно с министром экономики Словакии Денисой Саковой совместно направили соответствующее письмо правительству Хорватии в Загреб, пишет Bloomberg.

"Мы просим Хорватию обеспечить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria, ведь наше санкционное исключение позволяет импорт российской нефти морем в случае перебоев с трубопроводными поставками", — написал Сийярто.

Он подчеркнул, что энергетическая безопасность государства никогда не должна становиться идеологическим вопросом.

Глава МИД Венгрии написал, что его страна ожидает, что Хорватия, в отличие от Украины, не будет ставить под угрозу надежность поставок нефти в Венгрию и Словакию по политическим мотивам.

Издание отмечает, что транзит нефти по трубопроводу "Дружба", который проходит через Украину, был остановлен в конце прошлого месяца на фоне масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Добавляется, что Будапешт зависит от трубопровода "Дружба", соединяющего Венгрию с Россией через охваченную войной Украину, для большей части своих нефтяных потоков.

В публикации говорится, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который остается сторонником закупки российских энергоносителей для своей страны, не имеющей выхода к морю, часто вступает в споры с соседней Хорватией относительно пропускной способности Адриатического газопровода.

Издание предполагает, что энергетическая политика также будет обсуждаться во время переговоров Орбана с госсекретарем США Марко Рубио в Будапеште в понедельник, 16 февраля.

Подчеркивается, что Орбан нашел союзника в лице своего словацкого коллеги Роберта Фицо, который в воскресенье, 15 февраля, поддержал его мнение о том, что Украина использует трубопровод "Дружба" как политический рычаг, что отрицают официальные лица в Киеве.

Напомним, 11 февраля Орбан обвинил Киев и Брюссель в объявлении войны Венгрии.

Фокус также писал о том, как Зеленский потроллил Орбана и призвал его заниматься армией, а не "отращивать живот".