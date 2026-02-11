Орбан обвинил Киев и Брюссель в объявлении войны Венгрии: что стало причиной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель и Киев якобы открыто объявили Будепешту войну. Такую реакцию вызвала публикация в СМИ относительно пятипунктного плана, который может дать Украине возможность вступить в ЕС до 2027 года.

Свое заявление относительно вступления Украины в ЕС Виктор Орбан опубликовал 11 февраля в соцсети X. Он резко отреагировал на статью Politico о плане, по которому Украина сможет присоединиться к Европейскому Союзу, несмотря на вето Венгрии.

"Этот новый план — открытое объявление войны Венгрии. Они игнорируют решение венгерского народа и намерены устранить венгерское правительство любыми необходимыми средствами", — написал венгерский премьер.

Он заявил, что Брюссель и Киев хотят прихода к власти в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" ("Партия уважения и свободы", лидером которой является Петер Мадьяр).

Відео дня

"В апреле этого года на выборах венгры должны остановить их", — сказал Виктор Орбан.

Он в свою очередь возглавляет одну из двух крупнейших партий Венгрии — "Фидес" ("Венгерский гражданский союз").

Высказывания Виктора Орбана об Украине

23 января Виктор Орбан заявил, что парламент Венгрии не будет пускать Украину в ЕС в течение еще как минимум 100 лет.

27 января премьер-министр Венгрии обвинил Киев во вмешательстве в выборы, а украинских лидеров и президента Владимира Зеленского обвинял в якобы "грубых оскорблениях и угрозах в адрес правительства Будапешта и самой страны".

7 февраля премьер Венгрии Орбан назвал Украину врагом из-за требования к ЕС отказаться от энергоносителей из РФ.

Напомним, издание Politico 10 февраля писало, что Украина может частично войти в ЕС уже в 2027 году. По данным журналистов, Брюссель разрабатывает для Киева план из 5 шагов. В частности, по словам дипломатов ЕС, рассматривалась возможность применения статьи 7 договора ЕС, которая приостанавливает права государства-члена, против Венгрии. Также в статье говорилось, что авторы плана рассчитывают на поражение Орбана на выборах в апреле.