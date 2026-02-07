"Украина — наш враг", — премьер Венгрии Орбан

Украина требует от Евросоюза "отключить" Венгрию от российской энергии, что угрожает увеличению коммунальных тарифов для населения. Повторяющий данное утверждение является врагом страны, заявил премьер Виктор Орбан во время предвыборного мероприятия.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину врагом своей страны. Об этом пишет издание Index.

Во время своего выступления политик подчеркнул, что Украина требует от Евросоюза, членом которого является Венгрия, отказаться от поставок энергоносителей из России.

"Кто бы это ни сказал, это враг Венгрии, поэтому Украина — наш враг", — заявил Орбан.

Если Венгрия откажется от дешевых российских энергоносителей, ежегодные расходы граждан на коммуналку вырастут примерно на миллион форинтов или же 2,6 тыс евро, что составляет около 134 тыс грн, подсчитал премьер.

Что еще Орбан говорил об Украине

Виктор Орбан во время митинга Фото: из открытых источников

Также Орбан заявил, что венгры, по его словам, не должны хотеть военного или экономического сотрудничества с украинцами, потому что Киев якобы втягивает Будапешт в войну.

Кроме того, он отметил, что поскольку Украина является соседом Венгрии, с ней необходимо сотрудничать, однако не давать Киеву членство в ЕС.

На момент выхода материала реакции МИД Украины на заявление венгерского политика не было.

Напомним, в январе Орбан заверил, что в его стране еще в течение века не будет парламента, который проголосовал бы за вступление Украины в Европейский Союз. В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что план Орбана обречен на провал.