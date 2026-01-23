"Ваш хозяин в Москве не продержится": Сибига резко ответил Орбану

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что в ближайшие 100 лет Украине не светит членство в Европейском Союзе. В украинском МИД молчать не стали и отреагировали на слова союзника Кремля.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что план Орбана обречен на провал.

"Ваш хозяин в Москве не продержится и ста лет, даже если вы будете готовы пожертвовать ему все свои органы. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в парламенте, чтобы помнить о вашей лжи следующие 100 лет", – написал он в Х.

Напомним, после внеочередного саммита в Брюсселе Орбан заверил, что в его стране еще в течение века не будет парламента, который проголосовал бы за вступление Украины в Европейский Союз. При этом он в очередной раз обвинил Киев во вмешательстве в избирательный процесс.

Это – не первая публичная перепалка Орбана и Сибиги. 14 декабря прошлого года премьер Венгрии раскритиковал решение ЕС, согласно которому РФ не получит доступа к замороженным активам Центрального банка. Он заявил, что его страна "не будет подыгрывать этой искаженной брюссельской схеме".

В свою очередь Сибига назвал Орбана "наиболее ценным замороженным российским активом в Европе".

Буквально накануне, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе "уколол" венгерского политика.

"Каждый Виктор, живущий на европейские деньги, пытаясь продать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если он чувствует себя комфортно в Москве, это не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы", – заявил он с трибуны.

Орбан и тут молчать не стал. Он назвал себя свободным человеком, а Зеленского – человеком, который находится в отчаянном положении.

Напомним, Виктор Орбан уверяет, что не хочет краха Украины. По его словам, если подобное произойдет, то это станет катастрофой для Венгрии.

В то же время он встречается с главой Кремля и даже намерен создать петицию, где будет просить о поддержке его политики по отказу от финансирования Украины Евросоюзом.