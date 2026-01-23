"Ваш господар у Москві не протримається": Сибіга різко відповів Орбану

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що в найближчі 100 років Україні не світить членство в Європейському Союзі. В українському МЗС мовчати не стали і відреагували на слова союзника Кремля.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що план Орбана приречений на провал.

"Ваш господар у Москві не протримається і ста років, навіть якщо ви будете готові пожертвувати йому всі свої органи. А в день вступу України до ЄС ми повісимо цей заголовок у парламенті, щоб пам'ятати про вашу брехню наступні 100 років", — написав він у Х.

Нагадаємо, після позачергового саміту в Брюсселі Орбан запевнив, що в його країні ще протягом століття не буде парламенту, який проголосував би за вступ України до Європейського Союзу. При цьому він укотре звинуватив Київ у втручанні у виборчий процес.

Це — не перша публічна перепалка Орбана і Сибіги. 14 грудня минулого року прем'єр Угорщини розкритикував рішення ЄС, згідно з яким РФ не отримає доступу до заморожених активів Центрального банку. Він заявив, що його країна "не буде підігравати цій спотвореній брюссельській схемі".

Зі свого боку Сибіга назвав Орбана "найціннішим замороженим російським активом у Європі".

Буквально напередодні, 22 січня, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному економічному форумі в Давосі "вколов" угорського політика.

"Кожен Віктор, який живе на європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує запотиличника. І якщо він почувається комфортно в Москві, це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям перетворитися на маленькі Москви", — заявив він із трибуни.

Орбан і тут мовчати не став. Він назвав себе вільною людиною, а Зеленського — людиною, яка перебуває у відчайдушному становищі.

Нагадаємо, Віктор Орбан запевняє, що не хоче краху України. За його словами, якщо подібне станеться, то це стане катастрофою для Угорщини.

Водночас він зустрічається з главою Кремля і навіть має намір створити петицію, де проситиме про підтримку його політики щодо відмови від фінансування України Євросоюзом.