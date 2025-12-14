Найцінніший актив РФ у Європі: Сибіга відреагував на заяву Орбана про гроші Москви

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився рішенням Європейського Союзу, яке стосується блокування російських активів. Своєю чергою очільник українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга зробив тонкий натяк на невдоволеного посадовця.

Віктор Орбан висловив невдоволення політикою європейської співдружності. Про це він повідомив у соцмережах, виклавши допис, в якому сварить рішення ЄС, згідно з яким РФ не отримає доступу до заморожених активів Центрального банку.

"Оминаючи Угорщину та ґвалтуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці вживають заходів для захоплення заморожених російських активів – оголошення війни. Тим часом вони вимагають € ще 135 мільярдів від держав-членів для підживлення конфлікту. Угорщина не підіграватиме цій перекрученій брюссельській схемі", — написав угорський політик.

Водночас глава МЗС України Андрій Сибіга поширив повідомлення Віктора Орбана. Також він зробив невеликий коментар до допису.

"Найбільш цінний заморожений російський актив у Європі", – написав український міністр, скоріше за все маючи на увазі самого Орбана.

Нагадаємо, країни ЄС погодилися безстроково знерухомити російські суверенні активи, усунувши серйозну перешкоду для надання Україні "репараційного кредиту" у розмірі 210 мільярдів євро. Утім Бельгія вимагає від країн ЄС покриття потенційних судових витрат, якщо Кремль висуне проти неї позов.

Фокус писав, що наприкінці листопада Віктор Орбан відвідав Кремль і запропонував президенту РФ Володимиру Путіну угорську столицю Будапешт як майданчик для мирних переговорів.