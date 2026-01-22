"Заслуговує на запотиличник": Зеленський підколов Орбана в Давосі, той відреагував (відео)

Президент України під час свого виступу заявив, що угорський прем'єр-міністр намагається "знищити Європу" і заслуговує на "запотиличник". Віктор Орбан відреагував на таку заяву і назвав Володимира Зеленського людиною, яка перебуває у відчайдушному становищі.

На це натякнув президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Міжнародному економічному форумі в Давосі.

За його словами, сили, які намагаються знищити Європу, не втрачають жодного дня і діють навіть усередині Європейського Союзу.

"Кожен Віктор, який живе на європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на запотиличник. І якщо він почувається комфортно в Москві, це не означає, що ми повинні дозволити європейським столицям перетворитися на маленькі Москви. Ми повинні пам'ятати, що відокремлює Росію від усіх нас", — заявив Зеленський.

Він закликав не втрачати пильності через "діяльність внутрішніх деструктивних сил".

Віктор Орбан відомий своєю послідовністю у блокуванні антиросійських санкцій і проукраїнських ініціатив.

Реакція Віктора Орбана на слова Зеленського

Незважаючи на те, що Зеленський не називав прізвища, Віктор Орбан зрозумів, у чий город каміння, і відповів йому в соцмережі Х. Він дійшов висновку, що взаєморозуміння між ними практично неможливе.

"Я вільна людина, котра служить угорському народу. Ви ж людина, яка перебуває у відчайдушному становищі, яка вже четвертий рік не може або не хоче покласти край війні — незважаючи на те, що президент Сполучених Штатів надає вам усіляку допомогу в цьому питанні. Тому, як би ви мені не лестили, ми не можемо підтримати ваші військові зусилля", — написав він.

Політик додав, що український народ, як і раніше, може розраховувати на те, що Угорщина й надалі постачатиме Україні електроенергію і паливо, а також надаватиме підтримку біженцям.

"Решту вирішить саме життя, і кожен отримає по заслугах", — резюмував він, підписавши пост своїм ім'ям без прізвища.

Наприкінці 2025 року по всій Угорщині з'явилися передвиборчі плакати і білборди Віктора Орбана, де зобразили Зеленського, Урсулу фон дер Ляєн і Петера Мадяра.

Нагадаємо, при цьому Віктор Орбан запевняє, що не хоче краху України. За його словами, якщо подібне станеться, то це стане катастрофою для Угорщини. Заяву він зробив під час так званого антивоєнного мітингу в угорському місті Сегед.

А наприкінці листопада він відвідав Кремль і запропонував президенту РФ Володимиру Путіну угорську столицю Будапешт як майданчик для мирних переговорів.

16 січня Орбан заявив про намір створити "національну петицію", де проситиме про підтримку його політики щодо відмови від фінансування України Євросоюзом, а майбутні вибори, які відбудуться в Угорщині у квітні, він назвав вибором між війною і миром.