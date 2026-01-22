"Заслуживает подзатыльник": Зеленский подколол Орбана в Давосе, тот отреагировал (видео)

Президент Украины во время своего выступления заявил, что венгерский премьер-министр пытается "уничтожить Европу" и заслуживает "подзатыльник". Виктор Орбан отреагировал на подобное заявление и назвал Владимира Зеленского человеком, который находится в отчаянном положении.

На это намекнул президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Муждународном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, силы, которые пытаются уничтожить Европу, не теряют ни дня и действуют даже внутри Европейского Союза.

"Каждый Виктор, живущий на европейские деньги, пытаясь продать европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если он чувствует себя комфортно в Москве, это не значит, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы. Мы должны помнить, что отделяет Россию от всех нас", – заявил Зеленский.

Он призвал не терять бдительности из-за "деятельности внутренних деструктивных сил".

Виктор Орбан известен своей последовательностью в блокировании антироссийских санкций и проукраинских инициатив.

Реакция Виктора Орбана на слова Зеленского

Несмотря на то, что Зеленский не называл фамилии, Виктор Орбан понял, в чей огород камни, и ответил ему в соцсети Х. Он пришел к выводу, что взаимопонимание между ними практически невозможно.

"Я свободный человек, служащий венгерскому народу. Вы же человек, находящийся в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не хочет положить конец войне — несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказывает вам всяческую помощь в этом вопросе. Поэтому, как бы вы мне ни льстили, мы не можем поддержать ваши военные усилия", – написал он.

Политик добавил, что украинский народ по-прежнему может рассчитывать на то, что Венгрия продолжит снабжать Украину электроэнергией и топливом, а также оказывать поддержку беженцам.

"Остальное решит сама жизнь, и каждый получит по заслугам", – резюмировал он, подписав пост своим именем без фамилии.

В конце 2025 года по всей Венгрии появились предвыборные плакаты и билборды Виктора Орбана, где изобразили Зеленского, Урсулу фон дер Ляйен и Петера Мадьяра.

Напомним, при этом Виктор Орбан уверяет, что не хочет краха Украины. По его словам, если подобное произойдет, то это станет катастрофой для Венгрии. Заявление он сделал во время так называемого антивоенного митинга в венгерском городе Сегед.

А в конце ноября он посетил Кремль и предложил президенту РФ Владимиру Путину венгерскую столицу Будапешт как площадку для мирных переговоров.

16 января Орбан заявил о намерении создать "национальную петицию", где будет просить о поддержке его политики по отказу от финансирования Украины Евросоюзом, а предстоящие выборы, которые пройдут в Венгрии в апреле, он назвал выбором между войной и миром.