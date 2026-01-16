Отказ от финансирования Украины: Орбан хочет запустить "петицию" перед выборами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении создать "национальную петицию", где будет просить о поддержке его политики по отказу от финансирования Украины Евросоюзом.

Орбан называет предстоящие выборы, которые пройдут в Венгрии в апреле, выбором между войной и миром. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Орбан не верит в скорое завершение войны. Зато экономика Венгрии имеет проблемы.

С прошлого года предвыборные билборды партии Орбана "Фидес" пытаются связать лидера оппозиции Петера Мадьяра с Брюсселем и Украиной, утверждая, что голосование за его партию "Тиса" будет означать выбор войны. Большинство опросов показывают, что именно "Тиса" является фаворитом на предстоящих выборах.

В каком формате может пройти петиция?

Пока неизвестно, в каком именно формате будет проведен опрос. Издание предполагает, что это будет неформальный референдум в форме бюллетеня для голосования, который отправят гражданам.

Сам Орбан, комментируя эту идею, отметил, что "все будут иметь возможность сказать нет".

Кроме того, венгерский премьер обвинил Европейский Союз в том, что тот якобы планирует давить на Венгрию, чтобы Будапешт отправил свою молодежь на войну в Украине.

"Есть обоснованные опасения, что проукраинские силы поддадутся давлению со стороны Брюсселя", — заявил Орбан.

Зато Петер Мадьяр заявил, что "Тиса" поддерживает мир в Украине, однако отвергает идею призыва на военную службу и не будет поддерживать любую эскалацию войны.

Опрос, проведенный в декабре компаниями Policy Solutions и Zavecz Research, показал рост сопротивления финансированию Украины со стороны ЕС в Венгрии. В 2023 году 57% высказались за, а 41% — против, но в прошлом году только 36% высказались за, а 63% — против.

Напомним, в конце 2025 года по всей Венгрии появились предвыборные плакаты и билборды Виктора Орбана, где изобразили Зеленского, Урсулу фон дер Ляйен и Петера Мадьяра.

Напомним, при этом Виктор Орбан уверяет, что не хочет краха Украины. По его словам, если подобное произойдет, то это станет катастрофой для Венгрии. Такое заявление он сделал во время так называемого антивоенного митинга в венгерском городе Сегед.

А в конце ноября он посетил Кремль и предложил президенту РФ Владимиру Путину венгерскую столицу Будапешт как площадку для мирных переговоров.