Відмова від фінансування України: Орбан хоче запустити "петицію" перед виборами

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про намір створити "національну петицію", де проситиме про підтримку його політики щодо відмови від фінансування України Євросоюзом.

Орбан називає майбутні вибори, які пройдуть в Угорщині в квітні, вибором між війною та миром. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Орбан не вірить в швидке завершення війни. Натомість економіка Угорщини має проблеми.

З минулого року передвиборчі білборди партії Орбана "Фідес" намагаються пов'язати лідера опозиції Петера Мадяра з Брюсселем та Україною, стверджуючи, що голосування за його партію "Тиса" означатиме вибір війни. Більшість опитувань показують, що саме "Тиса" є фаворитом на майбутніх виборах.

У якому форматі може пройти петиція?

Наразі невідомо, в якому саме форматі буде проведено опитування. Видання припускає, що це буде неформальний референдум у формі бюлетеня для голосування, який відправлять громадянам.

Відео дня

Сам Орбан, коментуючи цю ідею, зазначив, що "усі матимуть можливість сказати ні".

Крім того, угорський прем'єр звинуватив Європейський Союз в тому, що той нібито планує тиснути на Угорщину, аби Будапешт відправив свою молодь на війну в Україні.

"Є обґрунтовані побоювання, що проукраїнські сили піддадуться тиску з боку Брюсселя", — заявив Орбан.

Натомість Петер Мадяр заявив, що "Тиса" підтримує мир в Україні, однак відкидає ідею призову на військову службу та не підтримуватиме будь-яку ескалацію війни.

Опитування, проведене у грудні компаніями Policy Solutions та Zavecz Research, показало зростання опору фінансуванню України з боку ЄС в Угорщині. У 2023 році 57% висловилися за, а 41% — проти, але минулого року лише 36% висловилися за, а 63% — проти.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року по всій Угорщині з'явилися передвиборчі плакати та білборди Віктора Орбана, де зобразили Зеленського, Урсулу фон дер Ляєн і Петера Мадяра.

Нагадаємо, при цьому Віктор Орбан запевняє, що не хоче краху України. За його словами, якщо подібне станеться, то це стане катастрофою для Угорщини. Таку заяву він зробив під час так званого антивоєнного мітингу в угорському місті Сегед.

А наприкінці листопада він відвідав Кремль і запропонував президенту РФ Володимиру Путіну угорську столицю Будапешт як майданчик для мирних переговорів.