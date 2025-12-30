Виктор Орбан на своих предвыборных плакатах использует Зеленского

По всей Венгрии появились предвыборные плакаты и билборды Виктора Орбана. На них изображены Зеленский, Урсула фон дер Ляйен и главный оппонент Орбана — Петер Мадьяр.

На билбордах изображены президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и венгерский политик Петер Мадьяр, которые выбрасывают деньги в золотой унитаз. На билборде написано: "Они поднимают налоги и тратят ваши деньги на украинские золотые унитазы". Интересно, что Петер Мадьяр, который является оппонентом Виктора Орбана, сфотографировался возле билборда и опубликовал фото в Х.

Петер Мадьяр сфотографировался рядом с плакатом

"Я подумал, что стоит внимательнее рассмотреть этот шедевр. В конце концов, именно на это правительство Орбана тратит деньги налогоплательщиков, а не на дезинфицирующие средства для больниц", — написал венгерский политик.

Відео дня

Пост Петера Мадьяра

В интервью "24 Каналу" венгерский парламентарий и соучредитель партии в Венгрии "Гуманисты", которая будет выступать за поддержку Украины, Каталин Чех отметила, что венгры на самом деле все больше устают от авторитарной модели правления премьера Виктора Орбана. Людей истощают, в частности, отсутствие реальных изменений в качестве своей жизни и пропаганда действующего правительства.

Плакаты Орбана висят по всей Венгрии

А также запугивание действующего премьер-министра Виктора Орбана. Он заявил, что следующие выборы могут стать "последними перед возможной войной", если не победит его партия.

Орбан считает, что Европа приближается к конфликту с Россией, находясь на завершающем этапе эскалации, и призвал "молиться за мир".

Напомним, при этом Виктор Орбан уверяет, что не хочет краха Украины. По его словам, если подобное произойдет, то это станет катастрофой для Венгрии. Такое заявление он сделал во время так называемого антивоенного митинга в венгерском городе Сегед.

А в конце ноября он посетил Кремль и предложил президенту РФ Владимиру Путину венгерскую столицу Будапешт как площадку для мирных переговоров.