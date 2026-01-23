Орбан заявил, что парламент Венгрии не будет пускать Украину в ЕС еще 100 лет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в его стране еще в течение века не будет парламента, который проголосовал бы за вступление Украины в Европейский Союз. При этом он в очередной раз обвинил Киев во вмешательстве в избирательный процесс.

О потенциальном вступлении Украины в ЕС Виктор Орбан высказался после внеочередного саммита ЕС в Брюсселе, сообщает 23 января Telex. Он сказал, что согласно определенному "документу", о котором он "не уполномочен говорить", Украина должна вступить в Евросоюз до 2027 года.

Также он заявил журналистам, что Украина якобы будет "вмешиваться в апрельские выборы" в Венгрии, чтобы сменить правительство. При этом Орбан сказал, что в его стране "в течение ста лет" не будет парламента, который проголосует за членство Украины в ЕС.

Журналисты напомнили, что для вступления страны должны быть приняты все разделы правовой базы ЕС. Обычно этот процесс длится годами, и венгерское правительство блокирует открытие первой группы разделов для Украины.

Відео дня

По словам Орбана, в определенном "документе" говорится о 800 млрд евро для Украины, а также представлены планы относительно того, откуда эти деньги взять. Венгерский премьер сказал, что его правительство до сих пор считало это украинским требованием, которое ЕС пытается смягчить, но "они все это приняли".

При этом Орбан признал, что вопрос вступления Украины в ЕС не был главным пунктом повестки дня на саммите.

По словам канцлера Австрии Кристиана Штокера, встреча касалась в основном трансатлантических отношений.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подколол Виктора Орбана на саммите в Давосе. Украинский лидер заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, пытаясь продать европейские интересы, заслуживает подзатыльника". Орбан в соцсетях ответил на это, что Зеленский "не может или не хочет положить конец войне".

16 января СМИ сообщали, что Орбан хочет запустить "петицию" перед выборами в Венгрии, которой будет просить поддержки его политики относительно отказа от предоставления финансирования Украине Европейским Союзом.