Орбан заявив, що парламент Угорщини не пускатиме Україну в ЄС іще 100 років

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в його країні ще протягом століття не буде парламенту, який проголосував би за вступ України в Європейський Союз. При цьому він вчергове звинуватив Київ у втручанні у виборчий процес.

Про потенційний вступ України в ЄС Віктор Орбан висловився після позачергового саміту ЄС у Брюсселі, повідомляє 23 січня Telex. Він сказав, що згідно з певним "документом", про який він "не уповноважений говорити", Україна має вступити до Євросоюзу до 2027 року.

Також він заявив журналістам, що Україна нібито "втручатиметься у квітневі вибори" в Угорщині, щоб змінити уряд. При цьому Орбан сказав, що в його країні "протягом ста років" не буде парламенту, який проголосує за членство України в ЄС.

Журналісти нагадали, що для вступу країни мають бути ухвалені всі розділи правової бази ЄС. Зазвичай цей процес триває роками, і угорський уряд блокує відкриття першої групи розділів для України.

За словами Орбана, в певному "документі" йдеться про 800 млрд євро для України, а також представлені плани щодо того, звідки ці гроші взяти. Угорський прем'єр сказав, що його уряд досі вважав це українською вимогою, яку ЄС намагається пом'якшити, але "вони все це прийняли".

При цьому Орбан визнав, що питання вступу України до ЄС не було головним пунктом порядку денного на саміті.

За словами канцлера Австрії Крістіана Штокера, зустріч стосувалася в основному трансатлантичних відносин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підколов Віктора Орбана на саміті в Давосі. Український лідер заявив, що "кожен Віктор, який живе на європейські гроші, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на запотиличник". Орбан у соцмережах відповів на це, що Зеленський "не може або не хоче покласти край війні".

16 січня ЗМІ повідомляли, що Орбан хоче запустити "петицію" перед виборами в Угорщині, якою проситиме підтримки його політики щодо відмови від надання фінансуванні Україні Європейським Союзом.