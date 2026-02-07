"Україна — наш ворог", — прем'єр Угорщини Орбан

Україна вимагає від Євросоюзу "відключити" Угорщину від російської енергії, що загрожує збільшенню комунальних тарифів для населення. Той, хто повторює це твердження, є ворогом країни, заявив прем'єр Віктор Орбан під час передвиборчого заходу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну ворогом своєї країни. Про це пише видання Index.

Під час свого виступу політик наголосив, що Україна вимагає від Євросоюзу, членом якого є Угорщина, відмовитися від поставок енергоносіїв з Росії.

"Хто б це не сказав, це ворог Угорщини, тому Україна — наш ворог", — заявив Орбан.

Якщо Угорщина відмовиться від дешевих російських енергоносіїв, щорічні витрати громадян на комуналку зростуть приблизно на мільйон форинтів або ж 2,6 тис. євро, що становить приблизно 134 тис. грн, підрахував прем'єр.

Що ще Орбан говорив про Україну

Віктор Орбан під час мітингу Фото: з відкритих джерел

Також Орбан заявив, що угорці, за його словами, не повинні хотіти військового або економічного співробітництва з українцями, тому що Київ нібито втягує Будапешт у війну.

Крім того, він зазначив, що оскільки Україна є сусідом Угорщини, з нею необхідно співпрацювати, однак не давати Києву членство в ЄС.

На момент виходу матеріалу реакції МЗС України на заяву угорського політика не було.

Нагадаємо, у січні Орбан запевнив, що в його країні ще протягом століття не буде парламенту, який проголосував би за вступ України до Європейського Союзу. У відповідь глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що план Орбана приречений на провал.