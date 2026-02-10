Беспрецедентный план: Украина может частично войти в ЕС уже в 2027 году, — Politico

Европейский Союз готовит частичное вступление Украины в 2027 году. Брюссель разрабатывает для Киева план из 5 шагов, позволяющий стать членом организации еще до проведения всех реформ.

По данным 10 официальных лиц и дипломатов, ЕС разрабатывает беспрецедентный план, который может предоставить Украине частичное членство в блоке уже в следующем году, поскольку Брюссель пытается укрепить позиции Украины в Европе. Об этом сообщает Politico.

Шаг 1: Подготовка Украины

ЕС оказывает Украине "предварительную поддержку" в процессе вступления в ЕС. Это включает в себя предоставление Киеву неофициальных указаний в ходе переговоров по "кластерам" — юридическим шагам на пути к членству.

Шаг 2: Создать упрощенную версию членства в ЕС

Как сообщили дипломаты, присутствовавшие на встрече в Брюсселе в пятницу, представители правительств стран ЕС задали председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вопросы об усилиях по преодолению тупиковой ситуации в вопросе вступления новых стран в блок. Она изложила ряд вариантов и моделей, которые рассматривает ЕС, сообщили они. Среди них была идея "обратного расширения".

"Это будет своего рода перенастройка процесса — вы присоединяетесь, а затем вам постепенно вводятся права и обязанности. Таким образом, произойдет переосмысление того, как мы осуществляем присоединение, исходя из совершенно иной ситуации, которая сложилась сейчас по сравнению с тем временем, когда Комиссия установила критерии присоединения", — сказал представитель ЕС, знакомый с содержанием обсуждения.

Шаг 3: Дождаться поражения Орбана

Главная проблема для перспектив членства Украины в ЕС заключается в том, чтобы заручиться поддержкой всех 27 стран-членов, поскольку любое решение о расширении блока требует единодушной поддержки. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ближайший союзник Путина в ЕС, категорически против. Однако Еврокомиссия и столицы стран ЕС следят за выборами в Венгрии в апреле, и надеются, что в случае поражения Орбана на выборах его соперник Петер Мадьяр может изменить свою позицию по Украине,

Шаг 4: Разыграть "козырную карту" — Дональда Трампа

Хотя Орбан и выступает против вступления Украины в ЕС, есть один человек, который, по мнению европейских лидеров, может изменить его мнение – президент США Дональд Трамп.

Шаг 5: Лишить Венгрию права голоса

Если стратегия Трампа по заключению сделок потерпит неудачу, у ЕС останется еще один козырь: по словам дипломатов ЕС, необходимо вновь поднять вопрос о применении статьи 7 договора ЕС против Венгрии, которая приостанавливает права члена, в том числе – права на принятие решений о включении новых стран в состав ЕС.

Напомним, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц усомнился во вступлении Украины в ЕС в ближайшие годы. Поэтому говорить о членстве Украины в 2027 году, по его мнению, пока невозможно.

Отметим, что одна из частей мирного плана по завершению войны в Украине предусматривает ее вступление в ЕС уже в ближайшее время, о чем ранее заявлял президент Сербии Александр Вучич. Однако с этим может не согласиться ряд стран-членов союза.